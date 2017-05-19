Спортивные журналисты признали Н'Голо Канте лучшим игроком сезона

С момента своего появления в английском футболе в 2015 году Н'Голо Канте продолжает демонстрировать выдающуюся игру. В четверг вечером на торжественном ужине в центре Лондона игрок получил специальный приз футбольных журналистов, признавших его лучшим футболистом сезона.

Прошло 70 лет с момента, когда первый приз футбольных журналистов получил великий Стэнли Мэттьюз. В дальнейшем эту награду выигрывал Джанфранко Дзола, Фрэнк Лэмпард и Эден Азар.

В интервью после получения награды, которую Канте, выигравший 2 титула АПЛ подряд, добавил к званию Игрока сезона по версии Футбольной Ассоциации, отметил, что подобное признание было для него мечтой.

«Это крайне особенный момент, потому что несколько лет назад я играл в низших французских дивизионах, – говорит Канте. – 5 лет назад я даже не был профессиональным игроком, поэтому получить такую награду означает, что я являюсь таким игроком, о каком не мог и вообразить».

Технический директор «синих» Майкл Эменало также был приглашен на вечер, чтобы рассказать о Канте в «Челси». Эменало точно знал, что клуб подписал необходимого игрока, когда после первой предсезонной тренировки в США все игроки команды, вне зависимости от своего статуса, признали талант новичка.

Эменало также предложил публике вспомнить, когда Канте вообще играл в подкате.

«Он этого не делает, – говорит Эменало, – потому что он умен, он выбирает позицию и знает, как предугадать и отобрать мяч. И именно это делает его выдающимся игроком, а не 10 футов роста или гора мышц. Все это происходит, потому что он обладает абсолютным и фантастическим пониманием игры в футбол».

Бывший полузащитник сборной Шотландии Грэмм Сунесс также сообщил на этом вечере, что он был бы совсем не рад играть против Канте.

«Есть две стороны игры полузащитника – с мячом и без мяча», – объясняет Сунесс.

«Канте одинаково хорошо отдает короткие и длинные передачи, с правильной скоростью, в правильном направлении и под правильным углом. И это замечательный талант – умение стабильно отдавать точные передачи».

«Все отмечают умение Канте играть в отборе, но это малая часть его игры. Он заставляет игрока, против которого играет, выключаться, и вынуждает его делать передачи, которые тот бы не хотел делать».

Несмотря на индивидуальные награды, Канте отметил, что в этом сезоне команде ещё есть за что побороться.

«Дело не только во мне, – говорит Канте. – Я многим обязан своим партнерам по команде, потому что мы много добились вместе в этом сезоне и нам ещё предстоит сыграть в финале Кубка Англии».

Также на это неделе Канте признали лучшим зарубежным игроком по версии союза французских журналистов. В голосовании Канте обошел Карима Бензема, Усмана Дембеле и Антуана Гризманна.