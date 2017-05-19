Мирон МАРКЕВИЧ: «Пусть сын набивает шишки в Испании»

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич рассказал об успехах своего сына на тренерском поприще.
— С ветеранской сборной Украины вы побывали в Испании. Продуктивным получился вояж?
— Безусловно. Нас великолепно там принимали. Этот турнир организовал президент Ассоциации ветеранского футбола Сергей Собуцкий. Хорошие матчи мы там провели против ветеранов Валенсии и Вильярреала. Причем с Вильярреалом сыграли на главной арене города, стадионе Эль-Мадригал.
В свою очередь мы пригласили испанцев в Украину. И если все сложится, то 12 июля они приедут к нам с ответным визитом.
— Наверняка в Испании вы навестили и своего сына, работающего в Вильярреале…
— Как же без этого (улыбается)?
— Какие успехи у Остапа на тренерском поприще?
— Он помогает главному тренеру в команде (U-20), а сам коллектив занял шестое место в третьей испанской лиге, что, как мне сказали, является неплохим результатом. Остап набирается тренерского опыта, а Испания — именно то место, где можно расти в профессиональном плане. Было бы хорошо, чтобы многие тренеры наших юношеских команд увидели, как нужно работать с детьми.
— Вы ощущаете, что вас подпирает молодое поколение?
— Ради Бога, я не против (улыбается). Возможно, когда-то мы увидим этого наставника в работе на благо нашей страны. Пока же пусть набивает шишки в Испании…
Сергей ДЕМЬЯНЧУК
Источник — zbirna.com
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Но в реальности такого не будет никогда.
В Динамо не тренер набирает игроков.
А Маркевич без качественных легионеров не будет работать
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