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Мирон МАРКЕВИЧ: «Пусть сын набивает шишки в Испании»

Известный специалист рассказал об успехах своего сына на тренерском поприще

  • 19.05.2017 22:44
  • 924 просмотров
  • 6 комментария
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shahta.org. Мирон Маркевич
© shahta.org. Мирон Маркевич

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич рассказал об успехах своего сына на тренерском поприще.

— С ветеранской сборной Украины вы побывали в Испании. Продуктивным получился вояж?
— Безусловно. Нас великолепно там принимали. Этот турнир организовал президент Ассоциации ветеранского футбола Сергей Собуцкий. Хорошие матчи мы там провели против ветеранов Валенсии и Вильярреала. Причем с Вильярреалом сыграли на главной арене города, стадионе Эль-Мадригал.

В свою очередь мы пригласили испанцев в Украину. И если все сложится, то 12 июля они приедут к нам с ответным визитом.

— Наверняка в Испании вы навестили и своего сына, работающего в Вильярреале…
— Как же без этого (улыбается)?

— Какие успехи у Остапа на тренерском поприще?
— Он помогает главному тренеру в команде (U-20), а сам коллектив занял шестое место в третьей испанской лиге, что, как мне сказали, является неплохим результатом. Остап набирается тренерского опыта, а Испания — именно то место, где можно расти в профессиональном плане. Было бы хорошо, чтобы многие тренеры наших юношеских команд увидели, как нужно работать с детьми.

— Вы ощущаете, что вас подпирает молодое поколение?
— Ради Бога, я не против (улыбается). Возможно, когда-то мы увидим этого наставника в работе на благо нашей страны. Пока же пусть набивает шишки в Испании…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Yaroslav Polishchuk
      Yaroslav Polishchuk, 19.05.2017 23:20
    -4
    Можливо, Маркевич зміг би побудувати в Динамо команду виключно з українців
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    Alexandr Yago
    online
      Alexandr Yago, 19.05.2017 23:41
    0
    В качестве фантазии - можно.
    Но в реальности такого не будет никогда.
    В Динамо не тренер набирает игроков.
    А Маркевич без качественных легионеров не будет работать
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    Brian10
      Brian10, 19.05.2017 23:42
    -1
    Yaroslav Polishchuk, 19.05.2017 23:20
    Можливо, Маркевич зміг би побудувати в Динамо команду виключно з українців
    Это невозможно, потому что Маркевич судя по пребыванию в Металлисте старается делать свою работу качественно, что бы она приносила результат. А с украинскими футболистами это сделать невзможно. Но я уверен что Мирон остроил бы хорошую команду из качественных легионеров.
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    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 19.05.2017 23:46
    +1
    Не хочу Маркевича в ДК. Він, як чорна вдова, яку команду б не тренував, навіть не дивлячись на деякі успіхи, після нього банкрутує,як МХ і ДД. Не дай Боже ДК такого тренера. Нехай краще свій Рух тренує.
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    dirkchneider
    online
      dirkchneider, 19.05.2017 23:47
    0
    Yaroslav Polishchuk, 19.05.2017 23:20
    Можливо, Маркевич зміг би побудувати в Динамо команду виключно з українців
    Смешной ты Ярослав ))))))
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    daniel535
    online
      daniel535, 19.05.2017 23:48
    0
    Это правильно лучше в Испании шишки набивать
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