Матч Олимпика U-19 попал под подозрение в договорняке

Матч чемпионата Украины U-19 Олимпик – Ворскла (1:2), который состоялся сегодня, 19 мая, попал под подозрение Комитета этики и честной игры ФФУ. Об этом сообщил глава Комитета Франческо Баранка.

«Матч U-19 Олимпик – Ворскла мог быть договорным. Для меня это личный вызов для нашей работы Комитета! В лайве коэффициент на победу Ворсклы упал с 3,8 до 1,2. А на тотал «больше» после 34-й минуты коэффициент составлял 1,29 (при счете 0:0 – прим. ред.)», – сказал Баранка.

Матч Олимпик U-19 – Ворскла U-19 завершился со счетом 1:2. На 40-й минуте Ворскла открыла счет с пенальти, на 55-й минуте Олимпик сравнял счет, а на 70-й минуте Олимпик пропустил второй мяч с пенальти.