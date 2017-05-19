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Роман САНЖАР: «Обязаны сыграть с Шахтером удачно»

Наставник «Олимпика» поделился ожиданиями от матча с донецким клубом

  • 19.05.2017 22:10
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ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар

Тренер «Олимпика» Роман Санжар дал комментарий перед матчем с «Шахтером».

-Такой расклад в турнирной таблице, что мы обязаны сыграть с «Шахтером» удачно. Поэтому мы готовимся, настраиваемся на очень сложный матч. И, безусловно, мы в этом поединке должны верить в себя и собственные силы, хотя понимаем, что играем с действующим чемпионом и обладателем Кубка. Но, тем не менее, это футбол, в нем все бывает, мы будем на это надеяться.

Источник — ТК Футбол

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