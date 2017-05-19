Роман САНЖАР: «Обязаны сыграть с Шахтером удачно»

Это правильно лучше в Испании шишки набивать

Смешной ты Ярослав ))))))

Не хочу Маркевича в ДК. Він, як чорна вдова, яку команду б не тренував, навіть не дивлячись на де...

Это невозможно, потому что Маркевич судя по пребыванию в Металлисте старается делать свою работу ...

В качестве фантазии - можно. Но в реальности такого не будет никогда. В Динамо не тренер набирает...