Роман САНЖАР: «Обязаны сыграть с Шахтером удачно»

Тренер «Олимпика» Роман Санжар дал комментарий перед матчем с «Шахтером».
-Такой расклад в турнирной таблице, что мы обязаны сыграть с «Шахтером» удачно. Поэтому мы готовимся, настраиваемся на очень сложный матч. И, безусловно, мы в этом поединке должны верить в себя и собственные силы, хотя понимаем, что играем с действующим чемпионом и обладателем Кубка. Но, тем не менее, это футбол, в нем все бывает, мы будем на это надеяться.
Источник — ТК Футбол
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