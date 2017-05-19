Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сборная Украины примет Турцию в Харькове

Глава ФФУ Андрей Павелко подтвердил место проведения матча

  • 19.05.2017 21:46
  • 124 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Президент ФФУ Андрей Павелко подтвердил, что матч отбора на ЧМ-2018 между Украиной и Турцией состоится в Харькове.

Осенью на «Металлисте» сборная Украины сыграет против команды Турции, и это будет один из ключевых поединков в нашей отборочной группе на ЧМ-2018. С главой Харьковской ОГА Юлией Светличной мы уже оговариваем детали организации будущего матча»», – сказал Павелко в интервью.

Поединок пройдет 2-го сентября.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.