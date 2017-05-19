Сборная Украины примет Турцию в Харькове

Президент ФФУ Андрей Павелко подтвердил, что матч отбора на ЧМ-2018 между Украиной и Турцией состоится в Харькове.

Осенью на «Металлисте» сборная Украины сыграет против команды Турции, и это будет один из ключевых поединков в нашей отборочной группе на ЧМ-2018. С главой Харьковской ОГА Юлией Светличной мы уже оговариваем детали организации будущего матча»», – сказал Павелко в интервью.

Поединок пройдет 2-го сентября.