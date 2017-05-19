Пеп ГВАРДИОЛА: «Третье место в наших руках»

Пеп Гвардиола назвал предстоящий поединок с «Уотфордом» «настоящим финалом».

Наставник «горожан» знает, что победа в 38-м туре АПЛ обеспечит «Манчестер Сити» третье место в чемпионате Англии и автоматический выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

На пресс-конференции в Академии «Сити» Гвардиола подчеркнул, насколько важно для команды заработать три очка в последнем поединке сезона.

«Это важнейший матч для нас – настоящий финал, - сказал тренер. – Но третье место в наших руках: мы должны обыграть команду, которая в этом сезоне хорошо выступала на своём поле.

Так что завтра мы отправимся в Лондон с целью победить.

Мы всегда находимся под давлением – такова английская Премьер-лига.

Третье место – достижимая цель. Мы не зависим от результатов «Арсенала» или «Ливерпуля» и должны добиться победы».

«Манчестер Сити» выиграл первые десять матчей сезона (во всех соревнованиях), но затем отстал от соперников, позволив «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» опередить себя в гонке за титул.

«Челси», набравший на 15 очков больше, чем «Манчестер Сити», уже объявлен чемпионов Англии 2016/17, а «Тоттенхэм» опережает «горожан» на восемь баллов.

Гвардиола, завоевавший 21 трофей со своими коллективами в последние семь сезонов, признаёт, что требуются улучшения для того, чтобы сократить отрыв от лидеров турнирной таблицы.

«Все сильные команды продолжают бороться до конца, - заявил наставник «горожан». – Две команды АПЛ опередили нас, потому что мы потеряли много очков в домашних матчах, – в следующем сезоне мы должны играть лучше на своём стадионе.

Мы набрали на 15-17 очков меньше, чем ведущие команды – это большая разница, в 2017/18 мы должны добиться большего.

Я рад работать в этом клубе: я многому научился за этот год, узнал игроков: в следующем сезоне мы будем сильнее».