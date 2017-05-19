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Давид Луис потратил £1 миллион на подарки для партнеров

Футболист «Челси» по-царски поздравил команду с чемпионством

  • 19.05.2017 21:16
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ФК Челси. Давид Луис
© ФК Челси. Давид Луис

Звезда «Челси» Давид Луис удивил своих товарищей по команде, сделав каждому роскошный подарок в честь чемпионства «синих».  Перед финальной игрой Премьер-лиги защитник преподнёс каждому игроку, а также менеджеру Антонио Конте и президенту Роману Абрамовичу ключ Senturion. Люксовый и статусный аксессуар для запястья стоит иногда даже дороже, чем машина, для которой он предназначается (он может синхронизироваться со многими суперкарами): цена на него варьируется от 38 000 фунтов до цифры с шестью нулями. Ключ являет собой сплав драгоценных металлов и передовых композитов из синего углеродного волокна.

Источник — ТК Футбол

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