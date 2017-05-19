Юрий КОРЗАЧЕНКО: «Книга Золотая команда достойна имени великого клуба»

Юрий Корзаченко, автор книги «Золотая команда», изданной по случаю 90-летия киевского «Динамо», рассказал о создании издания и путь, который пришлось преодолеть от идеи к воплощению в жизнь:

- Мы ставили перед собой задачу показать, что киевское «Динамо» – это не только футбольный феномен мирового значения, но и один из неотъемлемых символов Киева, как Киево-Печерская Лавра, Софиевский собор или Андреевская церковь и множество других памятников истории, культуры и архитектуры. Книга рассказывает о том, как этот феномен создавался, благодаря чему, а часто и вопреки чему. Сама идея книги появилась полтора года назад. Сначала она была протестирована в виде интернет-проекта на нашем портале «Футбольный клуб», а затем по инициативе и по заказу «Динамо» мы воплотили ее в книжный формат, расширив ее и еще больше углубившись в тему. Таким образом, выход книги в свет вписался в юбилейные торжества клуба. Поработали над иллюстративным рядом, дополнили много сопутствующих материалов. Мне кажется, продукт получился достойным имени великого клуба.

- Сколько времени заняла работа над книгой?

- Непосредственно работу над книгой мы начали в середине декабря прошлого года. Поэтому, всё писали, сверяли, визуализировали и воплощали в жизнь вна протяжении нескольких месяцев вместе с художниками, верстальщиками, дизайнерами.

- Как долго вы сами болеете за «Динамо»?

- Наверное, каждый киевлянин уже рождается болельщиком «Динамо» - это заложено в крови, а в старшем возрасте люди приходят к этому уже осознанно. 1977 год помню еще нечетко, а уже 80-е – знаю хорошо. То, что отражено в книге, – это уже мои мысли и наблюдения, кроме того, что удалось почерпнуть из архива и прессы того времени.

- Легко ли было вам, как журналисту, работать с динамовцами 60-х, 70-х, 80-х годов?

- Ни один человек ни в чем мне не отказал. Общаться с ними было очень приятно, потому что кроме того, что ты погружаешься в живую историю, касаешься ее, ты ощущаешь и огромный позитив. Эти люди поражают богатством своего мировоззрения – не только футбольного, но и жизненного, своим опытом. И отдельно в этом плане стоят Мунтян и Биба. Словом, это был один из аспектов, от которого наш творческий коллектив получил очень большое удовольствие.

- «Золотая команда» имеет более официальный формат. После общения с легендами «Динамо» планируете написать неформальную книгу с интересными историями и воспоминаниями футболистов разных поколений?

- Думаю, такие истории будут обязательно использованы в следующих книгах. На обложке напечатана фраза «история, которая не заканчивается» – она ​​достаточно красноречива. Мне очень хотелось бы, чтобы эта книга была не последней. Писать есть кому, и есть о чем – это самое главное. За это я очень благодарен киевскому «Динамо». Поэтому, продолжение следует.

- С какими трудностями пришлось столкнуться во время работы?

- Наверное, стратегически понять масштабность этого проекта. За текущей будничной работой иногда не замечалось что-то важное. Недаром говорят, что все большое замечается на расстоянии. Но потом, на финальном этапе, когда были собраны воедино и тексты, и иллюстрации, работа пошла как по маслу – мы получили большое удовольствие.

- Как координировали усилия и разделяли работу между редакторами, авторами, вашим творческим коллективом?

- Работало около десяти человек, каждый сделал свой вклад и может смело чувствовать себя причастным к выпуску. Это коллективный труд и ответственность. Именно коллектив заслужил всех тех теплых слов, которые сегодня прозвучали на презентации из уст великих футболистов.

- Какой тираж книги? Она будет доступна в свободной продаже?

- «Золотая команда» – это книга на любой кошелек, ведь она вышла в двух вариантах: презентационно-подарочном в твердой обложке и бюджетном, который будет реализовываться, и каждый желающий сможет ее приобрести, всем хватит.