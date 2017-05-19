Роман САНЖАР: «Приложим все усилия, чтобы зацепиться за медали»

Главный тренер «Олимпика» рассказал о подготовке к матчу 30-го тура Лиги Пари-Матч против «Шахтера», а также поделился ожиданиями от борьбы за путевки в еврокубки.

- После побед всегда хорошее настроение, тем более мы смогли обыграть «Динамо», с которым нам всегда было сложно играть. Но об этом мы уже забыли, это было вчера. Впереди встреча с «Шахтером», это тоже сложный соперник – обладатель Кубка Украины и чемпион Украины. Игра будет очень сложная, мы к ней готовимся с хорошим настроением. Хотелось бы, чтобы и после матча оно у нас оставалось таким же.

Эта игра будет важна с точки зрения борьбы за места в еврокубки. Путевку в Лигу Европы мы себе еще не обеспечили, впереди разыгрываются девять очков. Мы опережаем конкурентов только на пять пунктов, все может быть. Это футбол, пока еще никто себе ничего не обеспечил, впереди есть матчи, в которых может случиться что угодно. Мы настраиваемся на каждую игру, понимаем, что еще ничего не решено. Тем более расклад в турнирной таблице говорит нам о том, что мы можем побороться и за третье место. Приложим все усилия, чтобы зацепиться за медали.

Донецкое дерби между «Шахтером» и «Олимпиком» состоится в Киеве, 21 мая, на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало матча – в 17:00.