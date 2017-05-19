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Тайсон вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной и Австралией

Полузащитник «Шахтера» сможет принять участие в товарищеских матчах

  • 19.05.2017 20:28
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selecao.cbf.com.br
© selecao.cbf.com.br

Хавбек «Шахтера» Тайсон получил вызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи против Аргентины и Австралии. Всего главный тренер команды Тите вызвал в сборную 24 игрока.

Вратари: Диего Алвес, Уэвертон, Эдерсон;

защитники: Давид Луис, Жемерсон, Кайо, Карлос Жил, Даниэл Алвес, Фагнер, Алекс Сандро, Филипе Луис, Рафинья;

полузащитники: Тайсон, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Родригиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Лукас Лима;

нападающие: Габриэл Жезус, Диего Соуза.

Источник — Sport.ua

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