Тайсон вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной и Австралией

Хавбек «Шахтера» Тайсон получил вызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи против Аргентины и Австралии. Всего главный тренер команды Тите вызвал в сборную 24 игрока.
Вратари: Диего Алвес, Уэвертон, Эдерсон;
защитники: Давид Луис, Жемерсон, Кайо, Карлос Жил, Даниэл Алвес, Фагнер, Алекс Сандро, Филипе Луис, Рафинья;
полузащитники: Тайсон, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Родригиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Лукас Лима;
нападающие: Габриэл Жезус, Диего Соуза.
Источник — Sport.ua
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