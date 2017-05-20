Днепр на Метеоре сильнее Стали

Последнее в этом сезоне (да и на ближайшие пару лет, наверняка, тоже) днепровское дерби должно было дать ответ на вопрос, кто из этих команд отпразднует символическую победу в очном противостоянии по итогам текущего сезона, ведь все три предыдущих поединка между клубами в нынешнем чемпионате принесли ничейный результат. К слову, ровно такая же ситуация неделю назад была у «Днепра» с «Карпатами», которым ребята Михайленко в итоге проиграли в драматическом матче (2:3). Впрочем, в игре со своими соседями из Каменского, где «днепряне» выступали формальными гостями, но фактическими хозяевами поля, для «сине-бело-голубых» все сложилось удачнее. Но давайте по порядку.

О составах. Наставник «Стали» Леонид Кучук решил в этот день играть привычные для себя 4-5-1: защищать ворота как обычно выпало Юрию Панькиву, Леандро, Ищенко, Шабанов и Пашаев составили защитный квартет, Стаменкович и Карасюк – пару «опорных», Карикари, Малакян и Васин выступали в роли трио атакующих хавов, а впереди маячил одинокий Дебелко.

С той же схемой 4-5-1 начал матч и Дмитрий Михайленко, которая, правда, периодически трансформировалась в более атакующие 4-4-2. Так, Лунин занял место в «рамке», Влад и Нагиев охраняли фланги обороны, а Сваток с Лопыренком – ее центр, Вакулко была доверена опорная зона, чуть выше расположились Когут и Чеберко, Кочергин и Баланюк оккупировали фланги полузащиты (при этом последний регулярно выдвигался вперед, а его зону закрывал Чеберко – таким образом и получались вышеупомянутые 4-4-2), а роль «наконечника атак» досталось Довбику.

И надо заметить, что этот самый «наконечник» уже в дебюте игры дважды чуть не «пронзил» защиту «сталеваров», простите за пафос. Первый раз хвататься за сердце каменским болельщикам пришлось уже на 8-й минуте, когда после классного паса Кочергина Артем, «выпрыгнув» на свидание с Панькивым, красиво подсекал мяч в дальний угол, но немного не попал. А спустя шесть минут это связка напомнила о себе еще раз: вновь Кочергин выводил Довбика один на один с вратарем, но пока «15-шка» «Днепра» обыгрывал последнего, угол оказался уже слишком острым для точного удара, и в итоге он оказался… Всё верно, неточным.

Что же касается атакующих успехов «Стали», то рассказать тут особо не о чем, просто потому, что таковых за командой из Каменского в первой половине тайма замечено не было вовсе. Только на 24-й минуте у ворот Лунина впервые возникло что-то похожее на опасность – это Шабанов головой замыкал подачу Васина со штрафного, но промахнулся. А вот ближе к свистку на перерыв, на 38-й минуте, момент был уже у самого Дениса Васина, причем момент великолепный – Александру Влад грубейшим образом обрезался неподалеку от своих ворот и подарил мяч 39-му номеру «сталеваров», который, стоя в одиночестве на линии штрафной, имел достаточно времени, чтобы обработать мяч, подумать, что с ним делать и… бестолково «катнуть» его чуть ли не в руки Лунина.

Как говорится – не забиваешь ты, готовься к чему-нибудь нехорошему. Так произошло и на этот раз, когда за четыре минуты до конца основного времени тайма Баланюк в хорошей позиции получил мяч от Кочергина (третий опасный момент «днепрян» в игре, и третий раз он возник после паса Владислава – хорош, однако) и переправил мяч в сетку, элегантно перебросив его через Панькива – 0:1. На этом и разошлись по раздевалкам.

В надежде спасти матч, в перерыве Кучук пошел на достаточно редкий шаг и провел сразу три замены. Так, Ищенко, Пашаева и Васина заменили соответственно Антон Кравченко, Юрий Климчук и Максим Задерака. Изменилась и схема игры каменчан – теперь это явно была уже не 4-5-1, а 4-4-2, с Задеракой и Дебелко в качестве «чистых» форвардов.

И стоит отметить, что поначалу показалось, что идея белорусского наставника сработала – «Сталь» начала куда больше владеть мячом и регулярно «гостить» у ворот Лунина. На 59-й минуте игры эта активность вполне могла перерасти и во что-то более материальное, когда после розыгрыша углового мяч в штрафной номинальных гостей отскочил к одинокому Задераке, который имел все шансы сравнивать счет, но вместо этого лишь попугал воробьев, пролетавших над рамкой «днепрян». А спустя еще два оборота секундной стрелки часов у каменчан и вовсе был момент из категории «супер», но после мощнейшего выстрела Карасюка метров с 20-ти, кожаный снаряд «лизнул» перекладину и ушел за пределы поля.

«Днепр» огрызнулся на 65-й минуте: Баланюк от лицевой линии выдал острый пас назад на набегавшего Влада, но вместо напрашивавшегося сходу удара румынский защитник, похоже, решил в одиночку обыграть всю оборону «Стали» и в начинании этом не преуспел. Впрочем, инициатива оставалась у ребят Кучука. Еще один отличный шанс восстановить статус-кво был у них на минуте под номером 64, когда Карикари накрутил Лопыренка и выскочил на рандеву с Луниным, но днепрян вновь выручил каркас ворот – выстрел ганского нападающего приняла на себя штанга.

А вот за последние 25 минут этой встречи из опасного ничего и не вспоминается: «Сталь» очень хотела, но не получалось, а «Днепр»… Тоже хотел, но не забить, а отстоять, и в итоге со своей задачей справился. Таким образом, последнее днепровское дерби завершилось победой «сине-бело-голубой» команды, которая выиграла свою сезонную микродуэль у земляков. А вот когда днепровская и каменская команды в следующий раз будут в очном противостоянии выяснять кто круче в области – большой вопрос. Один из тех, которые обычно называют риторическими.

Вячеслав ДЕЙКУН

«Сталь» – «Днепр» – 0:1 (0:1)

«Сталь»: Юрий Панькив, Николай Ищенко (Антон Кравченко, '46), Артем Шабанов, Милош Стаменкович, Леандро Да Силва, Денис Васин (Максим Задерака, '46), Роман Карасюк, Эдгар Малакян, Павел Пашаев (Юрий Климчук, '46), Кваме Карикари, Роман Дебелко

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Александру Влад, Артем Довбик (Владимир Полевой, '76), Дмитрий Нагиев, Максим Лопырёнок, Евгений Чеберко, Владислав Кочергин (Егор Назарина, '92), Игорь Когут, Денис Баланюк (Олег Кожушко, '83), Юрий Вакулко

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Денис Баланюк, 41. Денис Баланюк, 41.

Артем Шабанов, 54. Юрий Климчук, 86. - Александру Влад, 68. Артем Шабанов, 54. Юрий Климчук, 86.- Александру Влад, 68.

Удары (в створ): 13 (3) – 3 (1).

Угловые: 7 – 5.

Офсайды: 2 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.