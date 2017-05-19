ДИТЯТЬЄВ: «Не думав, що так складно дивитися футбол зі сторони»

Хоч після поєдинку із «Зіркою» минуло доволі багато часу, однак центральний захисник «Карпат» поїздку до Кропивницького забуде ще не скоро. Сергій Березка вилучив з поля Олексія Дитятьєва і протягом тривалого періоду карпатівець залишався поза грою. Нарешті контрольно-дисциплінарні органи прийняли відповідне рішення і оборонець має змогу вже в неділю вийти на поле «Арени Львів» у матчі проти добре знайомої йому полтавської «Ворскли».

– Олексію, ти не брав участі в останніх двох поєдинках, тому за діями партнерів спостерігав зі сторони. Які емоції переживав протягом всього цього часу?

– Дуже хвилювався за хлопців, вболівав за них по телевізору. Не думав, що зі сторони так складно дивитися футбол за участю твоєї команди. Важко було... У мене таке вперше. Ніколи раніше не отримував таку тривалу дискваліфікацію. Тим більше, що у даному випадку вона була несправедливою.

– Після гри із «Зіркою» ти не намагався поспілкуватися з арбітрами?

– Ні, у мене взагалі немає бажання говорити з ними. Це страшні люди.

– Минулого тижня «Карпатам» вдалося здивувати всю Україну. За рахунку 0:2 у Дніпрі у підсумкову перемогу львів’ян вірили лише відчайдухи. Які у тебе були думки в той момент?

– Чесно кажучи, це був жахливий стан. Хоча до останнього вірив, що відіграємося, але хлопцям вдалося майже неможливе і вони не просто зрівняли рахунок, а й вирвали перемогу. Дуже радів за них. Наступного дня вітав кожного з партнерів із цим успіхом.

– Засідання КДК відбулося лише сьогодні. Однак дві гри ти вже пропустив. Доволі дивна ситуація...

– Мені самому важко зрозуміти, що відбулося. З часу мого вилучення минуло три тижні. Лише через три тижні почали розглядати той момент. Якби я грав за «Динамо» чи «Шахтар», то, напевно, ситуацію розглянули б вже наступного дня. Хоча, якби я виступав за ці команди, то мене б і не вилучали.

– До гри з «Ворсклою» ти готувався?

– Ходили різні чутки, жодних документів не було, але я очікував, що найближчої неділі таки зіграю. На жаль, не все залежало від мене. У моїх силах – лише працювати, що я і робив. У звичайному режимі готувався, однак на поле в офіційних матчах не виходив.

– Чи відчував ти підтримку від колективу?

– Партнери допомагали мені, ніхто не сказав поганого слова. Всі розуміли, що то були дурниці.

– Для тебе гру з «Ворсклою» можна назвати принциповою?

– Думаю, так. Це важливий поєдинок, тому хочеться вийти у складі і перемогти.

– З’явитися на полі «Арени Львів» для тебе важливо не лише тому, що гратимеш проти своєї колишньої команди...

– Так, я давно не грав. Бажання величезне, адже це недопустимо, щоб футболіст пропускав стільки часу. Тому хочу допомогти «Карпатам» вже у найближчому матчі.