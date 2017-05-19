Кабаев и Коркишко будут играть в Заре

В следующем сезоне Заря пополнится двумя игроками Черноморца - полузащитником Владиславом Кабаевым и форвардом Дмитрием Коркишко.

Заря уже прорабатывает варианты усиления на следующий сезон, обратив внимание на двоих игроков Черноморца — Владислава Кабаева и Дмитрия Коркишко.

Заря уже провела переговоры с футболистами и ожидает их в своем расположении на первый летний сбор.

Стоит отметить, что у Коркишко контракт с Черноморцем заканчивается в июне этого года. Что касается соглашения Кабаева с Моряками, то здесь точно информации пока нет. Но смело можно предположить, что оба игрока перейдут в Зарю как свободные агенты.

21-летний Кабаев может сыграть как в центре поля, так и на фланге, будучи способным стать постоянным игроком центра поля луганчан или при надобности заменить кого-то на фланге. Что касается 27-летнего Коркишко, то его подписание объясняется дефицитом у Зари центрфорвардов и игроков атакующего плана в центре поля.

В нынешнем сезоне Кабаев отыграл за Черноморец 22 матча, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу. На счету Коркишко 24 поединка, в которых Дмитрий отличился 6-ю забитыми мячами и 2-мя результативными пасами.