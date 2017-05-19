Молодежные составы Стали и Днепра забили 11 мячей на двоих

Небывало результативным вышел матч молодежных составов «Стали» и «Днепра». На раскаленном искусственном поле низкого качества стадиона «Диназ» (нельзя не сказать и о том, что на арене почему-то было отключено электричество, из-за чего не работало ни табло, ни система оповещения, ни элементарный водонагреватель в раздевалке) они устроили настоящий день открытых дверей. Уже на 3-й минуте перестрелку начали наши футболисты: контратаку, начатую Костышиным, завершил Беляев, замкнувший подачу с правого фланга Будняка. Не прошло и минуты, как «Сталь» ответила тем, что Кныш в падении замкнул дальнюю штангу.

Вскоре днепряне вновь вышли вперед. Костышин мощным ударом со штрафного попал в перекладину, а Палюх был первым на добивании. На сей раз наша команда вела в счете дольше, но вновь дал трещину наш левый фланг обороны. Там прошла передача вразрез на того же Кныша, который пробил низом точно в дальний угол.

Нельзя сказать, что после этого игра успокоилась. Соперники, как и прежде, отвечали друг другу атакой на атаку, и при этом, хоть «Сталь» владела мячом немного больше, чаще воротам угрожал «Днепр». Дважды мог забивать Супряга, но в двух случаях он не попал по воротам, а в третьем вместо удара решил отдать передачу Бандурину, который также был неточен.

Во втором тайме обмен голами возобновился с новой силой. «Днепр» вышел вперед на 55-й минуте, когда после подачи углового и игры вратаря на выходе мяч отскочил к Супряге, который и переправил его в сетку. Не без доли везения забила и «Сталь». осле подачи штрафного из глубины Кучер в броске играл на выходе, но столкнулся со своим партнером, и Грачев просто забил мяч в пустые ворота.

А вот затем днепряне выполнили двойную «норму» голов, оторвавшись в счете от соперника. На 67-й минуте Костышин, который оказался причастен к четырем голам своей команды, реализовал пенальти, а на 73-й минуте отменный удар со штрафного удался Бандурину — мяч вонзился под штангу вратарского угла.

«Сталь» сократила разрыв в счете через минуту: Копытов в падении головой замкнул дальнюю штангу после подачи с левого фланга. А в концовке забивал уже только «Днепр». Заключительная 10-минутка стала бенефисом джокеров Александра Поклонского: вышедших на замену Хучбарова и Михайленко. Первый дважды промчался правым флангом, не заметив соперников, а второй завершал усилия партнера точными ударами.

В концовке у некоторых днепрян уже сводило ноги от усталости, ведь кадровый потенциал нашей команды был очень ограничен из-за целой череды травм. Но они выдержали напряжение последних минут и довели матч до крупной победы.

19 мая. Лютиж. «Диназ». 22 градуса. 50 зрителей.

«Сталь» – «Днепр» – 4:7

Голы: Беляев (3), Кныш (4), Палюх (14), Кныш (22), Супряга (55), Грачев (58), Костышин (67), Бандурин (73), Копытов (74), Михайленко (83), Михайленко (89)

«Сталь» К: 12. Пеньков Герман, 3. Якимив Андрей (14. Адамян Ара, 85), 4. Мыцык Богдан (21. Копытов Дмитрий, 68), 5. Вакула Владислав, 7. Кныш Даниил (10. Кушнаренко Богдан, 75), 9. Месхи Михаил — к, 11. Костенко Кирилл, 13. Павлюк Николай, 15. Грачев Глеб, 16. Хоцяновский Артем (18. Нехаев Игорь, 67), 22. Даниэлян Артур

«Днепр»: 13. Кучер Даниил (1. Пономаренко Иван, 86), 5. Палюх Сергей — к, 7. Костышин Денис (19. Михайленко Иван, 67), 8. Будняк Иван, 9. Бандурин Алексей, 11. Беляев Александр, 14. Кирычук Владимир, 15. Супряга Владислав (3. Тарадуда Денис, 79), 17. Ильин Олег, 20. Сухарь Тимофей, 21. Войтиховский Максим (10. Хучбаров Камиль, 52)

Предупреждения: Якимив (3), Павлюк (24), Кирычук (45+2), Костышин (48), Палюх (57), Грачев (66)