Антонио КОНТЕ: «Терри заслуживает лучшего»

На пресс-конференции в Кобхэме Антонио Конте сообщил, что у команды в этом сезоне еще осталось две цели, а также поделился информацией относительно появления Джона Терри в заключительном матче на «Стэмфорд Бридж».

Домашний матч с «Сандерлендом» подведет итог выдающейся кампании «синих» в АПЛ, после чего «Челси» сыграет в финале Кубка Англии в следующие выходные. Антонио Конте оставил в секрете возможное появление Джона Терри, который воскресным матчем завершит свою игровую карьеру на «Бридже».

Также Конте отметил, что в мире очень мало примеров, когда игроки преданно выступают за родной клуб. Итальянец привел в пример Франческо Тотти, Алессандро Дель Пьеро и Паоло Мальдини, сопоставляя их с Джоном Терри.

«Джон заслуживает лучшего, – говорит Конте. – Он является легендой клуба, и в этом сезоне он сыграл важную роль в успехе команды. По этой причине я должен взять время на раздумья и принять оптимальное решение относительно него».

Конте отметил, что верит в способность Терри выступать на постоянной основе в другом клубе, несмотря на разговоры о том, что легенда «синих» может завершить карьеру.

«Джон силён, и в моменты, когда я выпускал его на поле, он демонстрировал это. В такой момент карьеры необходимо прислушиваться к своему тему и разуму, чувствовать, есть ли желание и стремление бороться и усердно работать каждый день. Если ты чувствуешь это, будет правильным продолжть играть в футбол. Думаю, у Джона есть все необходимые характеристики для этого».

Конте спросили, заменит ли Гари Кэйхилл Джона Терри в следующем сезоне, став постоянным капитаном команды.

«Гари был нашим вице-капитаном в этом сезоне, он надевал капитанскую повязку всякий раз, когда Джон не принимал участия в матче, – отмечает Конте. – Разумеется, у Гари есть все необходимое, чтобы быть хорошим капитаном, но сейчас важно завершить сезон, потому что очень опасно начинать сейчас думать о следующем сезоне, поскольку у нас все еще есть цели в сезоне нынешнем».

«В воскресенье у нас будет две цели: мы постараемся выиграть 30-й матч АПЛ в сезоне, что стало бы просто невероятным достижением для нас, и попробуем помочь Тибо Куртуа завоевать «Золотую перчатку». Также мы должным образом подготовимся к финалу Кубка Англии с «Арсеналом»».

«Важно отпраздновать успех, потому что этот титул является выдающейся победой для меня, для игроков, для клуба и для болельщиков. В воскресенье мы должны постараться выиграть матч, а затем очень важно отпраздновать победу в Премьер-лиге. Я не могу дождаться момента, когда сделаю это вместе со своими игроками и болельщиками, а также вместе с Джоном. Это будет очень важно. Также важно отпраздновать это со Стивом Холландом (помощник главного тренера), потому что он покидает клуб после восьми лет работы. Он является важным человеком в клубе. Он выиграл много титулов, поработал со многими тренерами, и для меня было удовольствием работать с ним в этом сезоне».