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Шахтер готовится к донецкому дерби

Команде Паулу Фонсеки предстоит матч с «Олимпиком»

  • 19.05.2017 18:28
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

После кубкового триумфа тренерский штаб предоставил команде выходной.

Утром 19 мая «Шахтер» собрался на базе «Святошин» и начал подготовку к матчу 30-го тура национальной Премьер-лиги против донецкого «Олимпика». Перед стартом занятия Паулу Фонсека обратился к футболистам с короткой речью, в которой еще раз поздравил подопечных с победами в чемпионате и Кубке Украины, а также призвал «горняков» с ответственностью отнестись к оставшимся поединкам.

Полуторачасовая сессия сегодня была построена на игровых упражнениях, а завершилась турниром на половине поля. К донецкому дерби готовятся все без исключения.

Матч «Шахтер» – «Олимпик» состоится 21 мая на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве. Начало в 17:00.

Источник — ФК Шахтер

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