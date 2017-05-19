Где смотреть финал Лиги чемпионов Ювентус – Реал

Надеюсь, что через пять дней мы узнаем будет ли реванш. Владимир обащал сообщить о своих планах С...

Уже не первый раз загоняются в редакции. Наверное кто-то подсел на что-то тяжелое.

это ты про Одноклассников и ВК ?

Шум будет только от комментаторов Кротогогого и Малиновского, которые тупо болеют за Шахтер в чем...

З сельтою нашуміли. Нічого особистого, тільки факти.

Смешно. Честно

Пукнет раза три. И то, тихесенько - тихесенько. После нашего гибридно-фейкового ЧУКра игроки стан...