Где смотреть финал Лиги чемпионов Ювентус – Реал

Итальянский «Ювентус» и испанский «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов в субботу 3-го июня. Финальный матч состоится в Кардиффе на стадионе «Миллениум».
Sport.ua проведет онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» – «Реал». Начало матча в 21:45 по киевскому времени. Арбитр финального поединка – немец Феликс Брых.
Украинские болельщики смогут посмотреть финальную игру сезона в Лиге чемпионов в прямом эфире. Трансляцию из Уэльса организует телеканал «Футбол 1». Кроме того, матч можно будет посмотреть на российском канале «Матч ТВ», а также на YouTube.
Источник — Sport.ua
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