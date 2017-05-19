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Где смотреть финал Лиги чемпионов Ювентус – Реал

Расписание трансляций решающего матча Лиги чемпионов

  • 19.05.2017 18:11
  • 728 просмотров
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Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид

Итальянский «Ювентус» и испанский «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов в субботу 3-го июня. Финальный матч состоится в Кардиффе на стадионе «Миллениум».

Sport.ua проведет онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» – «Реал». Начало матча в 21:45 по киевскому времени. Арбитр финального поединка – немец Феликс Брых.

Украинские болельщики смогут посмотреть финальную игру сезона в Лиге чемпионов в прямом эфире. Трансляцию из Уэльса организует телеканал «Футбол 1». Кроме того, матч можно будет посмотреть на российском канале «Матч ТВ», а также на YouTube.

Источник — Sport.ua

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