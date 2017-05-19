Андрій ПАВЕЛКО: «Футбол – це ознака мирного життя»

Президент ФФУ Андрій Павелко розповів про ту роботу, яку веде Федерація в регіонах, а також про перспективи розвитку гри на прифронтових територіях.



- Пане Андрію, вчетверте фінал Кубку країни відбувся в Харкові, як ви оцінюєте рівень проведення матчу в цьому місті?

- Дуже задоволений тим, як підготувалися керівники міста і області до футболу. Лише минулого року нам вдалося повернути великий футбол до Харкова. Я вдячний УЄФА і ФІФА, що пішли тоді нам назустріч. Збірна вже провела поєдинок у Харкові, тепер тут відбувся фінал національного кубку. Ми побачили, що реакція людей на ці події жвава, матчі викликають інтерес і резонанс у місцевих шанувальників футболу.



- Чого чекати харківським уболівальникам найближчим часом?

- Восени на «Металісті» збірна України зіграє проти команди Туреччини і це буде один із ключових поєдинків у нашій відбірковій групі до ЧС-2018. З головою Харківської ОДА Юлією Світличною ми вже обговорюємо деталі організації майбутнього матчу. Це вкрай важливо у нинішній ситуації, адже футбол для багатьох людей є ознакою мирного часу. Ігри в Харкові збирають чималу аудиторію, багато фанатів приїжджають сюди з прифронтових територій. Повірте, для них це не менш важливо за матеріальні блага.

- Ви зараз перебуваєте в Донецькій області, коли футбол прийде й сюди?

- Він уже приходить. Ми щойно відкрили після реконструкції школу з новими цифровими кабінетами в селі Билбасівка. Згодом тут з’явиться і футбольне поле. Це в 4 кілометрах від Слов’янська, звідки 2014 року розпочався наступ російських найманців на Донбас. У Краматорську провели інспекцію стадіону «Авангард», на якому виступає команда з Першої Ліги. В кінці травня ця арена приймає регіональне дербі - Авангард гратиме проти «Іллічівця» з Маріуполя. Також ми відвідали будівництво великого футбольного поля для дитячої академії Краматорська.

- А як щодо розвитку масового футболу в прифронтовому регіоні?

- До кінця року в Донецькій області, яка невдовзі святкуватиме 85-річчя, буде побудовано 85 футбольних майданчиків. Це спільний проект ФФУ та Донецької обласної федерації. На цих полях невдовзі планується проведення пілотного чемпіонату області серед школярів. ФФУ бере під патронат цей проект, допомагатиме з організацією тренувань, забезпечить турнір м’ячами та арбітражем. Зараз 5 команд з області візьмуть участь у фінальній частині турніру Юнісеф, який пройде на цих вихідних на стадіоні ім. Баннікова.