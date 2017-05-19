Каха КАЛАДЗЕ: «Приїзд до Києва – це наче повернення додому»

20 травня на НСК «Олімпійський» о 19:00 розпочнеться матч збірних ветеранів Україна – Грузія. У складі гостей участь візьме легендарний захисник Кахабер Каладзе.

- Для мене приїзд до Києва та участь в товариському матчі дуже емоційна річ, це наче повернення додому, до моєї сім'ї. Тут залишилося багато спогадів, роки, проведені в цьому місті, залишиться в моєму серці назавжди. На жаль, деяких із моїх колишніх товаришів по команді більше немає з нами... Інших я не так часто бачу, як хотілося б. Тому цей матч фантастичний подарунок для мене - приємний привід, щоб повернутися до Києва!

Спорт, і футбол зокрема, це школа, де формуються відносини і особистості. Це спосіб життя – конкурентоздатний, здоровий, де завжди знаходиться місце дружбі. Зустрічі і матчі, які ми організовуємо, надихатимуть наступні покоління в Україні та Грузії.

Це ще одна можливість зустрітися з нашими вірними та відданими вболівальниками. Ми всі разом створюємо історію футболу і майбутнє наших країн – і в спорті, і в інших галузях.

Дякую футболу, дякую Україні, яка дала мені можливість виступати за велику команду та подарувала багато чудових друзів!