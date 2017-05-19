Обзор коэффициентов Фан Спорт на матчи итальянской Серия А

В воскресенье состоятся матчи 37-го тура итальянской Серии А , в которых одновременно решается судьба Скудетто и прописки в чемпионате. Также не стоит забывать, что еще несколько команд ведут борьбу за последнюю путевку в Лигу Европы.

Предлагаем вашему вниманию анонс икоэффициенты от Фан Спорт

Дженоа - Торино

Дженоа проводит один из худших сезонов за последние годы и попытается в 37 туре набрать очки против «Быков», дабы гарантировать себе прописку в Серии А, ведь зона вылета находится всего в двух баллах от Кротоне. Аналитики Фан Спорт отдают преимущество Дженоа, коэффициент на победу 2,05. Менее вероятным они видят ничейный результат (3,4) и победу в матче Торино (4,16).

Милан - Болонья

Россонери имеют большой отрезок с неудачных матчей, и хотят любой ценой выиграть у Болоньи, чтобы реабилитироваться перед родными тиффози, плюс к этому попасть в Лигу Европы. Эксперты Фан Спорт отдают преимущество Милану — коэффициент на победу (1,39). Менее вероятным они считают ничейный результат (5,4) и победу в матче Болоньи (8,5).

Сассуоло - Кальяри

Встреча двух представителей середины таблицы чемпионата. Обе команды решили уже все задачи в этом сезоне, но каждая из них настроена только на победу и совсем скоро мы узнаем чей тренер - лучший мотиватор. Фан Спорт считает фаворитом встречи Сассуоло, коэффициент на победу (1,85). На ничью дают (3,96) и победу в матче Кальяри (4,52).

Удинезе - Сампдория

Одна из немногих игр воскресного дня, где встречаются команды с уже решенными задачами в этом сезоне. Удинезе и Сампдория комфортно себя чувствуют в середине таблицы, но игроки обеих сторон хотят только победы, чтобы окончить сезон на местах повыше. Эксперты отдают преимущество Удинезе, коэффициент на победу (2,17). На ничейный результат дают коэффициент (3,66) и победу в матче Сампдории (3,64).

Эмполи - Аталанта

Скромный аутсайдер турнира Эмполи в родных стенах будет принимать блестящую в этом сезоне Аталанту. Однако «Синие» должны набирать очки против Бергамасков, чтобы оторваться от зоны вылета. Аналитики Фан Спорт отдают преимущество Эмполи (2,33). Ничья представлена с коэффициентом 3,54 и победа в матче Аталанты (3,11).

Ювентус - Кротоне

Чемпионский матч для «Старой Синьоры» на «Ювентус Стэдиум», в котором они будут принимать очень скромную команду Кротоне. Зебры надеятся легко разобраться с оппонентом, дабы уже в этом туре стать обладателями шестого Скудетто подряд. Фан Спорт прогнозирует победу Ювентуса, коэффициент на победу (1,20). Менее вероятным видят ничейный результат (8,3) и победу в матче Кротоне (17).

Лацио - Интер