В пятницу, 19 мая, в отеле Президент состоится пресс-конференция, приуроченная товарищескому матчу всех звезд сборных Украины и Грузии. Начало пресс-конференции запланировано на 20:00 вечера. Прямую видео-трансляцию события проведет Sport.ua.
В пресс-конференции примут участие Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Сергей Нагорняк и Олег Собуцкий от украинской стороны, а также Леван Кобиашвили, Георги Деметрадзе, Александер Чивадзе и Реваз Дзодзуашвили от грузинской команды.
Напомним, что в субботу, 20-го мая, на стадионе НСК «Олимпийский» встретятся ветеранские сборные Украины и Грузии. Начало матча - 19:00. Вход для болельщиков свободный!
Источник — Sport.ua
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