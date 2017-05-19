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Мирон МАРКЕВИЧ: «С таким составом Шахтер пошумит в Лиге чемпионов»

«Горнякам» важно сохранить состав команды, считает специалист

  • 19.05.2017 17:14
  • 806 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Днепр. Мирон Маркевич
© ФК Днепр. Мирон Маркевич

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич считает, что для донецкого «Шахтера» главное на текущий момент – сохранить состав.

— Для «Шахтера» на данный момент главное — сохранить состав?
— Да. При том, кто сейчас имеется в распоряжении Паулу Фонсеки, горнякам вполне реально пошуметь в Лиге чемпионов.

— Как думаете, после выигрыша оранжево-черными всех титулов в сезоне еще один матч в чемпионате с «Динамо» будет представлять интерес?
— Думаю, да. В каком бы положении ни находились команды, это всегда принципиальный поединок. Считаю, будет интересная игра. Даже несмотря на то, что наставники, возможно, кардинально поменяют составы, сделав акцент на молодежи.

Источник — zbirna.com

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