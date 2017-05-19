Мирон МАРКЕВИЧ: «С таким составом Шахтер пошумит в Лиге чемпионов»

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич считает, что для донецкого «Шахтера» главное на текущий момент – сохранить состав.

— Для «Шахтера» на данный момент главное — сохранить состав?

— Да. При том, кто сейчас имеется в распоряжении Паулу Фонсеки, горнякам вполне реально пошуметь в Лиге чемпионов.

— Как думаете, после выигрыша оранжево-черными всех титулов в сезоне еще один матч в чемпионате с «Динамо» будет представлять интерес?

— Думаю, да. В каком бы положении ни находились команды, это всегда принципиальный поединок. Считаю, будет интересная игра. Даже несмотря на то, что наставники, возможно, кардинально поменяют составы, сделав акцент на молодежи.