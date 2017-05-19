Динамо презентувало книгу до 90-річчя клубу

У п’ятницю у конференц-залі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського не було куди яблуку впасти.

Ветерани клубу, тренери та вихованці ДЮФШ «Динамо» імені Валерія Лобановського, журналісти та прості вболівальники зібралися на презентацію книги «Золота команда», видання якої було приурочено до 90-річчя ФК «Динамо» Київ.

Це книга, яка відтворює великий період славетної історії київського «Динамо» - з 1961-го до 1990-го років. Видання книги ініціював клуб, а над її створенням працювала група відомих вітчизняних спортивних журналістів на чолі з Юрієм Корзаченком. У книзі детально змальовані видатні епохи та «золоті» сторінки клубної історії, ексклюзивні матеріали, розбавлені унікальними та історичними кадрами. Усе це лягло більше ніж на чотириста сторінок книги, яка буде цікавою та стане чудовим подарунком як тим людям, хто бачив на власні очі, як створювалася ця історія, так і сучасному поколінню шанувальників футболу.

«На обкладинці книги немає прізвищ авторів, тому що її справжні автори сидять тут. Вони творили історію, творили цю книгу, а нам залишалося лише все записати, задокументувати та скласти цей пазл. Я вдячний цим людям, які зараз тут, у залі, оскільки розумію, яка це відповідальність та пошана. Велика подяка клубу за рішення, що така праця має бути затребуваною. Саме за замовленням керівництва «Динамо» (Київ), яке ми сприйняли з піднесенням та великою радістю, ми починали працювати над цією книгою, й кожен, хто вклав у неї частинку своєї душі, отримав величезне задоволення. З нашої точки зору, наша праця, яка, я сподіваюся, вийшла гідною, – це спроба повернути певний борг київському «Динамо» й тому футболу, на якому ми виховувалися, який дарував нам незабутні емоції та радість. З іншого боку, нехай ця книга стане певною відправною точкою, тому що про «золоту» команду та її історію можна писати нескінченно. Ми охопили період з 1961-го до 1990-го року, але команда продовжувала радувати вболівальників, здобувати гучні перемоги надалі. Я сподіваюся, попереду – нові книги, а у нашої улюбленої команди – нові перемоги», - сказав один із авторів книги Юрій Корзаченко.