Где смотреть финал Лиги Европы Аякс-Манчестер Юнайтед

Эхх, Богданович, не сыпте соль на рану

нет у нас своего , не родится (((( последний урожай как собрали в Совке так после этого и высохла...

Ну Вы прямо ни разу не расист...Вот ради интереса - зайдите на сайт команды (Шахтер) и откройте к...