Где смотреть финал Лиги Европы Аякс-Манчестер Юнайтед

Голландский «Аякс» и английский «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Лиги Европы в среду, 24 мая. Финальный поединок состоится в Стокгольме, на стадионе «Френдс Арена».
Sport.ua проведет онлайн-трансляцию матча «Аякс» - «Манчестер Юнайтед». Начало встречи в 21:45. Арбитр финального поединка Дамир Скомина из Словении.
Украинские болельщики смогут посмотреть финальную игру сезона в Лиге Европы в прямом эфире. Трансляцию из столицы Швеции организует телеканал «Футбол 1».
Кроме того, встречу можно будет увидеть на российских каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также беларуском «Беларусь 2».
Источник — Sport.ua
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