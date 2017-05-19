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Где смотреть финал Лиги Европы Аякс-Манчестер Юнайтед

Расписание трансляций поединка Лиги Европы

  • 19.05.2017 16:59
  • 726 просмотров
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uefa.com
© uefa.com

Голландский «Аякс» и английский «Манчестер Юнайтед» сыграют в финале Лиги Европы в среду, 24 мая. Финальный поединок состоится в Стокгольме, на стадионе «Френдс Арена».

Sport.ua проведет онлайн-трансляцию матча «Аякс» - «Манчестер Юнайтед». Начало встречи в 21:45. Арбитр финального поединка Дамир Скомина из Словении.

Украинские болельщики смогут посмотреть финальную игру сезона в Лиге Европы в прямом эфире. Трансляцию из столицы Швеции организует телеканал «Футбол 1».

Кроме того, встречу можно будет увидеть на российских каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также беларуском «Беларусь 2». 

Источник — Sport.ua

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