Юрій ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Я не вважаю, що Олімпік – футбольний клуб»

Генеральний директор «Карпат» Юрій Дячук-Ставицький поставив під сумнів існування донецького «Олімпіка».

«Так, я не вважаю, що «Олімпік» - футбольний клуб. Вони не знають, де вони грають і не знають де перебувають. Цьогоріч вони грали домашні матчі на шести стадіонах. А недавно їхній президент заявив, що зніме команду з перегонів, якщо вона не вийде в Лігу Європи. Це смішно».