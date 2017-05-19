Юрій ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Я не вважаю, що Олімпік – футбольний клуб»

Генеральний директор «Карпат» Юрій Дячук-Ставицький поставив під сумнів існування донецького «Олімпіка».
«Так, я не вважаю, що «Олімпік» - футбольний клуб. Вони не знають, де вони грають і не знають де перебувають. Цьогоріч вони грали домашні матчі на шести стадіонах. А недавно їхній президент заявив, що зніме команду з перегонів, якщо вона не вийде в Лігу Європи. Це смішно».
Источник — ПлюсСпорт
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