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Юрій ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ: «Я не вважаю, що Олімпік – футбольний клуб»

Генеральний директор «Карпат» поставив під сумнів існування донецької команди

  • 19.05.2017 16:27
  • 769 просмотров
  • 3 комментария
Метки
fc-metalist.com, Юрий Дячук-Ставицкий
© fc-metalist.com, Юрий Дячук-Ставицкий

Генеральний директор «Карпат» Юрій Дячук-Ставицький поставив під сумнів існування донецького «Олімпіка».

«Так, я не вважаю, що «Олімпік» - футбольний клуб. Вони не знають, де вони грають і не знають де перебувають. Цьогоріч вони грали домашні матчі на шести стадіонах. А недавно їхній президент заявив, що зніме команду з перегонів, якщо вона не вийде в Лігу Європи. Це смішно».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    lukas1605
      lukas1605, 19.05.2017 17:33
    0
    Спец хренов,а шо тогда говорить за ДК?
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 19.05.2017 17:42
    0
    Ты следи лучше за своими Карпатами, и посмотри где Олимпик, а где твои Карпаты. А насчёт стадиона могу сказать, что это может произойти с каждым клубом. Если-бы военная ситуация сложилась на западе Украины, то где-бы играли твои Карпаты?
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    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 19.05.2017 17:53
    0
    Ну про блажь президента о Лиге Европы это он зря. Президент Карпат куда большее себе позволяет и в высказываниях и в поведении.
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