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Мирон МАРКЕВИЧ: «Это не Динамо, а одно название. Больно смотреть»

Известный специалист поделился мнением о происходящем в киевском клубе

  • 19.05.2017 16:04
  • 3026 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Sport.ua. Мирон Маркевич
© Sport.ua. Мирон Маркевич

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мнением о киевском «Динамо».

— Нынешняя киевская молодежь в перспективе сможет соответствовать лучшим динамовским стандартам?
— Возможно, лишь некоторые из этих ребят. Резерв, как мне видится, киевлянам необходимо искать на стороне. Выбрать все, что есть лучшего в структуре клуба, и усиливаться если не легионерами, то опытными и квалифицированными исполнителями из других отечественных коллективов, чтобы быстрее встать на ноги. Иначе в следующем году может повториться нынешняя ситуация. Недавняя встреча с «Олимпиком» показала, что в «Динамо» все сшито на живую нитку.

И приглашать игроков бело-синим нужно уже сейчас, ведь то, что мы видим, это не «Динамо», а одно название. Больно смотреть…

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    qwaszx2008
      qwaszx2008, 19.05.2017 16:36
    -11
    маркевич в своем репертуаре: чуть что сразу легионер и соседский огород, а самому свое сделать - это не про нас.
    в Металлисте одни негры играли в Днепре тоже шлака всякого набирал...
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    volosko
      volosko, 19.05.2017 16:58
    +9
    МАРКЕВИЧ ДАВАВ РЕЗУЛЬТАТ А ЦЕ ТЕПЕР - ГОЛОВНЕ
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    Ігор Середина
      Ігор Середина, 19.05.2017 17:11
    -3
    qwaszx2008, 19.05.2017 16:36
    маркевич в своем репертуаре: чуть что сразу легионер и соседский огород, а самому свое сделать - это не про нас.
    в Металлисте одни негры играли в Днепре тоже шлака всякого набирал...
    ===
    а в шахте кто? Может они от угля черные?
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    Alena Ostapenko
      Alena Ostapenko, 19.05.2017 17:28
    +3
    Просто команда строится с 2002 года плюс поле плохое, и снег и Чемп нетакой
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    SamojlovS
      SamojlovS, 19.05.2017 17:36
    0
    Ігор Середина, 19.05.2017 17:11
    ===а в шахте кто? Может они от угля черные?
    Ну Вы прямо ни разу не расист...
    Вот ради интереса - зайдите на сайт команды (Шахтер) и откройте коллективную фотографию основного состава - там "темноватый" (это, если имели ввиду цвет кожи) - только Фред! Остальных, если не знать кто есть кто - по цвету кожи не разберешь, кто загорел, а кто так и был...
    Так что у Вас слегка устаревшая информация (ну, года на 3-4 минимум).
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    GR1Fon
    online
      GR1Fon, 19.05.2017 17:39
    +1
    qwaszx2008, 19.05.2017 16:36
    маркевич в своем репертуаре: чуть что сразу легионер и соседский огород, а самому свое сделать - это не про нас.
    в Металлисте одни негры играли в Днепре тоже шлака всякого набирал...
    нет у нас своего , не родится (((( последний урожай как собрали в Совке так после этого и высохла родная земля на футбольные таланты ! а если что то и рождается (Ярмола и Конопля ) то быстро портится от того что зеленых удобрений в них много вливают ((
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    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 19.05.2017 17:53
    0
    Эхх, Богданович, не сыпте соль на рану
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