Мирон МАРКЕВИЧ: «Это не Динамо, а одно название. Больно смотреть»

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мнением о киевском «Динамо».

— Нынешняя киевская молодежь в перспективе сможет соответствовать лучшим динамовским стандартам?

— Возможно, лишь некоторые из этих ребят. Резерв, как мне видится, киевлянам необходимо искать на стороне. Выбрать все, что есть лучшего в структуре клуба, и усиливаться если не легионерами, то опытными и квалифицированными исполнителями из других отечественных коллективов, чтобы быстрее встать на ноги. Иначе в следующем году может повториться нынешняя ситуация. Недавняя встреча с «Олимпиком» показала, что в «Динамо» все сшито на живую нитку.

И приглашать игроков бело-синим нужно уже сейчас, ведь то, что мы видим, это не «Динамо», а одно название. Больно смотреть…