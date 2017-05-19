Мирон МАРКЕВИЧ: «Это не Динамо, а одно название. Больно смотреть»

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мнением о киевском «Динамо».
— Нынешняя киевская молодежь в перспективе сможет соответствовать лучшим динамовским стандартам?
— Возможно, лишь некоторые из этих ребят. Резерв, как мне видится, киевлянам необходимо искать на стороне. Выбрать все, что есть лучшего в структуре клуба, и усиливаться если не легионерами, то опытными и квалифицированными исполнителями из других отечественных коллективов, чтобы быстрее встать на ноги. Иначе в следующем году может повториться нынешняя ситуация. Недавняя встреча с «Олимпиком» показала, что в «Динамо» все сшито на живую нитку.
И приглашать игроков бело-синим нужно уже сейчас, ведь то, что мы видим, это не «Динамо», а одно название. Больно смотреть…
Источник — zbirna.com
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в Металлисте одни негры играли в Днепре тоже шлака всякого набирал...
в Металлисте одни негры играли в Днепре тоже шлака всякого набирал...
а в шахте кто? Может они от угля черные?
Вот ради интереса - зайдите на сайт команды (Шахтер) и откройте коллективную фотографию основного состава - там "темноватый" (это, если имели ввиду цвет кожи) - только Фред! Остальных, если не знать кто есть кто - по цвету кожи не разберешь, кто загорел, а кто так и был...
Так что у Вас слегка устаревшая информация (ну, года на 3-4 минимум).
в Металлисте одни негры играли в Днепре тоже шлака всякого набирал...
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