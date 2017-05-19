Сергей КРИВЦОВ: «Болельщики ждут от нас победы и красивой игры»

Защитник «оранжево-черных» поделился ожиданиями от поединка с «Олимпиком».

– Сергей, в каком настроении команда готовится к 30-му туру?

– Задача выполнена. Все очень счастливы, что наконец-то выиграли чемпионат и в среду подарили нашим болельщикам Кубок Украины. На протяжении сезона кропотливо работали на эту цель, и два трофея – лучшее вознаграждение.

– Как настраивать себя на оставшиеся встречи?

– У нас три поединка, где нужно одержать верх. Ни о чем другом не думаем. Болельщики придут на стадион, будут ждать от нас победы и красивой игры, так что постараемся их порадовать. Да, мы досрочно стали чемпионами, но официально турнир еще не окончен. На предстоящие матчи настраиваемся серьезно.

– Виктор Коваленко сказал в интервью, что «Шахтер» собирается побить рекорд чемпионатов Украины – восемнадцать очков отрыва от второго места…

– Да, читал. Сейчас у нас семнадцать очков преимущества. Однако я, если честно, об этом не думаю. Если так случится, сядем по окончании сезона, посмотрим статистику и обсудим. Важно в целом победить в чемпионате – неважно, с одним очком преимущества или с семнадцатью. Главное, что мы на первом месте.

– В этом сезоне «Олимпик» дважды отбирал очки у «Шахтера», а в 29-м туре одержал победу над «Динамо».

– Это сбалансированная команда с квалифицированными футболистами. У «Олимпика» хорошо отработана игра на контратаках, они быстро выходят вперед большим числом. Уверен, нас ждет тяжелое противостояние. Тем более в первой шестерке продолжается борьба за еврокубки, а наш соперник и вовсе претендует на третье место.

– «Олимпик» наверняка уповает на то, что «горняки» уже выполнили задачу на сезон и не имеют турнирной мотивации?

– Возможно, соперник на это рассчитывает. Но даже по сегодняшней тренировке видно, что абсолютно никто из ребят не думает об отпуске. Все добросовестно работают, и на матч с «Олимпиком» мы выйдем с очень серьезным настроем.