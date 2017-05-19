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Карпати: Олексій Дитятьєв зможе зіграти проти Ворскли

Захисник відбув двоматчеву дискваліфікацію

  • 19.05.2017 14:52
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Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Згідно з рішенням КДК ФФУ від 19 травня 2017 року, захисника «Карпат» Олексія Дитятьєва було відсторонено на 2 матчі у Лізі Парі-Матч. Це означає, що термін дискваліфікації уже завершився, тож карпатівець зможе зіграти у неділю, в матчі проти «Ворскли».

Нагадаємо, що у поєдинку 27-го туру Ліги Парі-Матч, що проходив у Кропивницькому проти «Зірки», Олексій отримав пряму червону картку від арбітра зустрічі Сергія Березки. Таким чином, Дитятьєв пропустив матчі зі «Сталлю» та «Дніпром».

До слова, Олексій розпочав підготовку до гри з «Ворсклою» у загальній групі, тож до поєдинку 30-го туру Ліги Парі-Матч карпатівець підійде в оптимальних кондиціях.

Источник — ФК Карпаты

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