Карпати: Олексій Дитятьєв зможе зіграти проти Ворскли

Згідно з рішенням КДК ФФУ від 19 травня 2017 року, захисника «Карпат» Олексія Дитятьєва було відсторонено на 2 матчі у Лізі Парі-Матч. Це означає, що термін дискваліфікації уже завершився, тож карпатівець зможе зіграти у неділю, в матчі проти «Ворскли».
Нагадаємо, що у поєдинку 27-го туру Ліги Парі-Матч, що проходив у Кропивницькому проти «Зірки», Олексій отримав пряму червону картку від арбітра зустрічі Сергія Березки. Таким чином, Дитятьєв пропустив матчі зі «Сталлю» та «Дніпром».
До слова, Олексій розпочав підготовку до гри з «Ворсклою» у загальній групі, тож до поєдинку 30-го туру Ліги Парі-Матч карпатівець підійде в оптимальних кондиціях.
Источник — ФК Карпаты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.