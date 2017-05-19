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ПФЛ определила даты и время начала матчей 32-го тура во Второй лиге

Матч пройдут 20-22 мая

  • 19.05.2017 14:19
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Определены даты и время начала матчей 32-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги.

Суббота 20.05.17

17:00 Металлург-Запорожье - Никополь

Воскресенье 21.05.17

15:00 Кремень - Балканы

17:00 Подолье - Реал Фарма

17:00 Рух - Тепловик-Прикарпатье

17:00 Нива-В - Арсенал-Киевщина

18:00 Мир - Энергия

Понедельник 22.05.17

17:00 Жемчужина - Судостроитель

Источник — ПФЛ

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