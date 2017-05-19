ПФЛ определила даты и время начала матчей 32-го тура во Второй лиге

Определены даты и время начала матчей 32-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги.
Суббота 20.05.17
17:00 Металлург-Запорожье - Никополь
Воскресенье 21.05.17
15:00 Кремень - Балканы
17:00 Подолье - Реал Фарма
17:00 Рух - Тепловик-Прикарпатье
17:00 Нива-В - Арсенал-Киевщина
18:00 Мир - Энергия
Понедельник 22.05.17
17:00 Жемчужина - Судостроитель
Источник — ПФЛ
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