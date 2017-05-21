Александрия – Черноморец. Анонс

Насыщенный в Премьер-лиге воскресный футбольный день завершится двумя матчами в Киеве и Александрии. Ровно месяц назад, после матчей 26-го тура, в которых «Черноморец» обыграл «Зарю», а «Александрия» – «Олимпик», команды Александра Бабича и Владимира Шарана на расстояние четырех очков подобрались к луганчанам, и обе рассматривались в числе тех, кто готов навязать им самую серьезную борьбу за третье место. Однако три последующих тура резко изменили ситуацию среди команд, занимающих места с четвертого по шестое. И причиной тому черные полосы «Александрии» и «Черноморца» – три поражения подряд у каждого.

Последнее из них у «Александрии» от «Зари» не поколебало уверенности Владимира Шарана в том, что задание, которое стоит перед командой, будет выполнено. А оно, по словам наставника александрийцев, таково – «занять четвёртое или пятое место». Теоретически всё выполнимо, но как это сделать практически? Второй этап чемпионата у «Александрии» явно не складывается, и четыре набранных очка тому доказательство. Команду буквально преследуют череда травм футболистов, дисквалификации, да и на поле порой допускаются фатальные ошибки, как это было, к примеру, в матче с «Зарей», когда сначала удалился голкипер Новак, а затем Мягков заработал необязательный пенальти. Игровые проблемы не заставили себя ждать, отразившись, прежде всего, на эффективности атаки – в последних четырех матчах «Александрия» забила всего один мяч, и, тот, если вспомнить игру с «Олимпиком», Полярус отправил в ворота Махарадзе из метрового положения «вне игры».

Если посмотреть на календарь оставшихся у «Александрии» матчей, то после «Черноморца» команде Шарана предстоят матчи против «Олимпика» и «Шахтера». Так что, ключевыми в судьбе александрийцев будут две ближайшие игры, и шесть очков в них практически станут гарантией выхода в квалификацию Лиги Европы.

Александр Бабич, в отличие от своего сегодняшнего визави, избегает конкретики, говоря о задачах команды. «Мы чудом попали в первую шестерку», – после фиаско в игре с «Шахтером» отметил наставник одесситов. От этого команда и отталкивается. Когда начался второй этап, на кураже «моряки» выдали три победы подряд, но затем ушли в минус. Завершают сезон одесситы матчами с «Александрией», «Зарей» и «Динамо», а насколько у футболистов есть резерв сил, чтобы ввязаться в борьбу за еврокубковое место, показательным будет итог уже сегодняшнего поединка.

Кстати, нельзя не сказать о его месте проведения. Если вспомнить предысторию, то в 25-м туре «Черноморец», будучи номинальным хозяином поля, «принимал» «Александрию» на её поле. Как оказалось, никакой договоренности об обмене полями с александрийцами тогда не произошло, и сегодня команды Шарана и Бабича в третий раз в сезоне будут играть на поле стадиона «Ника».

И эта игра будет юбилейной, десятой в истории очных поединков «Александрии» и «Черноморца» на уровне Премьер-лиги. В девяти же предыдущих три победы у александрийцев, пять у «моряков», и однажды была зафиксирована ничья, разница забитых и пропущенных 12:9 также за одесситами.

Для харьковского рефери Анатолия Абдулы сегодня в Александрии будет уже 89-й матч в Премьер-лиге. «Александрия» при арбитраже Абдулы в трех матчах ни разу не выиграла, дважды сыграв вничью, и один раз проиграв. «Черноморец» же, напротив, с Абдулой играл удачно, из девяти матчей выиграв 7 и лишь в двух потерпев поражение, мячи 11:5.

Ростислав ОРЕХОВ

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Леванидов, Старенький, Симинин, Басов, Чеботаев, Запорожан, Цуриков, Мягков, Банада, Полярус, Кулиш

«Черноморец»: Каневцев, Азацкий, Татарков, Хочолава, Аблитаров, Андриевский, Третьяков, Данченко, Хобленко, Коркишко, Ковалец

Дисквалификация: Микицей, Новак (оба – «Александрия»)

Котировки букмекеров:

На победу «Александрии» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.99. На победу «Черноморца» – 3.78. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте На победу «Александрии» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.99. На победу «Черноморца» – 3.78. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan

21 мая, воскресенье