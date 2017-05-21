Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
30-й тур
Динамо Киев
:
Заря
21.05.2017 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Заря. Анонс

Для одних на кону престиж, для других – конкретная задача

  • 21.05.2017 10:35
  • 157 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Динамо – Заря. Анонс
Центральным поединком 30-го тура станет матч на «Олимпийском», где «Динамо» примет луганскую «Зарю». О начале встречи в 19.30 известит свисток харьковского арбитра Екатерины Монзуль.
 
Думаю, сказать, что настроение у соперников перед очным свиданием диаметрально противоположное – ничего не сказать. Утешительный приз в виде серебряных медалей на фоне полностью проваленного сезона, еще и в год 90-летнего юбилея – это тот багаж, с которым подходят к предстоящему поединку вице-чемпионы Украины. Последний шанс не остаться без трофея был упущен в прошлую среду на ОСК «Металлист»: «динамовцы» выпустили из рук птицу счастья в виде Кубка Украины. И это после того, как в туре прошлом уступили в упомянутый выше юбилейный день на родном стадионе «Олимпику». После чего капитан и лидер атак пообещал в мегафон умереть ради победы в финале национального кубка. Слава Богу, все остались живы. Правда, с самим кубком тоже как-то не сложилось, но, как говорит один наш очень уважаемый тренер, «то таке». Возможно, в отдаленной перспективе время «смерти» еще не наступило, и болельщики могут смотреть на дела команды более оптимистически. Во всяком случае, у футболистов «Динамо» есть шанс это доказать.
 
Тем более что «Заря» скучать точно не даст. На повестке дня у команды Юрия Вернидуба стоит конкретная задача в виде борьбы за третью строчку в таблице, а вместе с ней – прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы. В общем, мотивации у луганчан сделать для своих болельщиков то, что пообещал фанам «Динамо» Ярмоленко, но чего киевляне так и не сделали, а именно – умереть за победу – более чем достаточно. Если еще добавить то, что к тому времени луганчане будут знать результат заочного конкурента за бронзовые медали «Олимпика» с «Шахтером» (донецкое дерби, по иронии судьбы, состоится тоже в Киеве, еще и на стадионе «Динамо»), то можно себе представить значение игры с командой Сергея Реброва. Тем более что, как побеждать «бело-синих» на «Олимпийском», «Заря» уже знает: достаточно вспомнить осень прошлого года, а вместе с ней – нокаут от Евгения Опанасенко на последних секундах. Да и победу киевлян на «Славутич Арене» без малого три месяца назад убедительной тоже сложно назвать.
 
Если же вспомнить статистику в целом, то всего в чемпионате Украины «Динамо» и «Заря» сыграли между собой 33 матча. 23 из них выигрывали киевляне, в 3-х удача улыбалась «Заре» и еще в 7 случаях свисток арбитра фиксировал мировую. Баланс мячей 67:17 в пользу «динамовцев».
 
Евгений САВЧУК
 
Ориентировочные составы:
 
«Динамо»: Коваль, Морозюк, Вида, Пантич, Кадар, Антунеш, Шепелев, Ярмоленко, Гармаш, Сидорчук, Беседин
 
«Заря»: Шевченко, Опанасенко, Форстер, Пилявский, Каменюка, Гречишкин, Харатин, Любенович, Петряк, Паулиньо, Бонавентуре
 
Дисквалификация: Соболь («Заря»)
 
Котировки букмекеров:
На победу «Динамо» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.38. На победу «Зари» – 7.15. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.
 
21 мая, воскресенье
«Динамо»  «Заря»
Киев. Стадион НСК «Олимпийский». 19.30
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 2:1

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

С каким счетом завершится матч «Динамо» – «Заря»?
  • 25% (1)
    1. 3:3
  • 25% (1)
    2. 2:2
  • 25% (1)
    3. 0:1
  • 25% (1)
    4. 0:0
  • 0% (0)
    5. Другой вариант
  • 0% (0)
    6. 3:2
  • 0% (0)
    7. 3:1
  • 0% (0)
    8. 3:0
  • 0% (0)
    9. 2:3
  • 0% (0)
    10. 2:1
  • 0% (0)
    11. 2:0
  • 0% (0)
    12. 1:3
  • 0% (0)
    13. 1:2
  • 0% (0)
    14. 1:1
  • 0% (0)
    15. 1:0
  • 0% (0)
    16. 0:3
  • 0% (0)
    17. 0:2
Проголосовали — 4 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.