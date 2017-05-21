Динамо – Заря. Анонс

Центральным поединком 30-го тура станет матч на «Олимпийском», где «Динамо» примет луганскую «Зарю». О начале встречи в 19.30 известит свисток харьковского арбитра Екатерины Монзуль.

Думаю, сказать, что настроение у соперников перед очным свиданием диаметрально противоположное – ничего не сказать. Утешительный приз в виде серебряных медалей на фоне полностью проваленного сезона, еще и в год 90-летнего юбилея – это тот багаж, с которым подходят к предстоящему поединку вице-чемпионы Украины. Последний шанс не остаться без трофея был упущен в прошлую среду на ОСК «Металлист»: «динамовцы» выпустили из рук птицу счастья в виде Кубка Украины. И это после того, как в туре прошлом уступили в упомянутый выше юбилейный день на родном стадионе «Олимпику». После чего капитан и лидер атак пообещал в мегафон умереть ради победы в финале национального кубка. Слава Богу, все остались живы. Правда, с самим кубком тоже как-то не сложилось, но, как говорит один наш очень уважаемый тренер, «то таке». Возможно, в отдаленной перспективе время «смерти» еще не наступило, и болельщики могут смотреть на дела команды более оптимистически. Во всяком случае, у футболистов «Динамо» есть шанс это доказать.

Тем более что «Заря» скучать точно не даст. На повестке дня у команды Юрия Вернидуба стоит конкретная задача в виде борьбы за третью строчку в таблице, а вместе с ней – прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы. В общем, мотивации у луганчан сделать для своих болельщиков то, что пообещал фанам «Динамо» Ярмоленко, но чего киевляне так и не сделали, а именно – умереть за победу – более чем достаточно. Если еще добавить то, что к тому времени луганчане будут знать результат заочного конкурента за бронзовые медали «Олимпика» с «Шахтером» (донецкое дерби, по иронии судьбы, состоится тоже в Киеве, еще и на стадионе «Динамо»), то можно себе представить значение игры с командой Сергея Реброва. Тем более что, как побеждать «бело-синих» на «Олимпийском», «Заря» уже знает: достаточно вспомнить осень прошлого года, а вместе с ней – нокаут от Евгения Опанасенко на последних секундах. Да и победу киевлян на «Славутич Арене» без малого три месяца назад убедительной тоже сложно назвать.

Если же вспомнить статистику в целом, то всего в чемпионате Украины «Динамо» и «Заря» сыграли между собой 33 матча. 23 из них выигрывали киевляне, в 3-х удача улыбалась «Заре» и еще в 7 случаях свисток арбитра фиксировал мировую. Баланс мячей 67:17 в пользу «динамовцев».

Евгений САВЧУК

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Коваль, Морозюк, Вида, Пантич, Кадар, Антунеш, Шепелев, Ярмоленко, Гармаш, Сидорчук, Беседин

«Заря»: Шевченко, Опанасенко, Форстер, Пилявский, Каменюка, Гречишкин, Харатин, Любенович, Петряк, Паулиньо, Бонавентуре

Дисквалификация: Соболь («Заря»)

Котировки букмекеров:

На победу «Динамо» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.38. На победу «Зари» – 7.15. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте На победу «Динамо» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.38. На победу «Зари» – 7.15. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan

21 мая, воскресенье