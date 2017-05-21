Карпати – Ворскла. Анонс

У неділю, 21 травня, «Карпати» на «Арені-Львів» у поєдинку з іншою «біло-зеленою» командою «Ворсклою» будуть прагнути відірватись за два тури до фінішу чемпіонату якомога далі від «Дніпра», який напередодні переміг земляків зі «Сталі».

Нове «зелено-біле» дербі стане ювілейним, 40-м в чемпіонатах України. У Львові «Карпати» перемагали полтавчан вже дев’ять разів, а «Ворскла» львів’ян – сім. Востаннє суперники зустрічалися у Львові у листопаді минулого року, коли автором єдиного і переможного голу «Карпат» став Густаво Бланко-Лещук. Загалом у цьому чемпіонаті суперники зустрінуться вже вчетверте, і «леви» ще не поступалися «Ворсклі» – перемога та дві «полтавські» нічиї. Останнє «зелено-біле» протистояння у Полтаві відбулося в квітні і завершилося без забитих голів – 0:0.

У нинішньому складі львів’ян двічі вражав ворота «Ворскли» капітан «левів» Ігор Худоб’як, і по одному м’ячу у Олександра Гладкого та Максима Грися. Серед полтавчан виділимо Олега Баранніка, який раніше два рази забивав «Карпатам», по разу відзначалися Володимир Чеснаков, Олександр Скляр, Дмитро Хльобас і Андрій Ткачук.

У новому «зелено-білому» дербі не братимуть участі двоє дискваліфікованих гравців «Карпат» – Грисьо та Вербний, та капітан «Ворскли» Чеснаков. Підопічні Олега Дулуба у 2017-у році у Львові не програють вже у 5-ти поспіль матчах – чотири перемоги та нічия. «Ворскла» ж приїде до Львова з клубною рекордною серією, не граючи на полях суперників внічию з 27 серпня минулого року впродовж 12-ти (!) ігор: 5 перемог та 7 поразок. «Леви» будуть налаштовані продовжити свій безпрограшний серіал і в новому поєдинку з «Ворсклою», якій нема особливо за що боротися у турнірних перегонах за 7-9 місця.

За словами захисника «Карпат» Дмитра Мірошниченка, «Полтава грає у хороший, комбінаційний футбол. Можу сказати, що слід очікувати захоплюючий поєдинок. У «Ворсклі» виступає декілька досвідчених та майстерних футболістів. Думаю, вболівальникам буде цікаво прийти та подивитись цю гру». З особливим настроєм можуть вийти на поле «карпатівці»» Дитятьєв, який відбув двоматчеву дискваліфікацію, та Голодюк, які першу частину нинішнього чемпіонату провели саме у «Ворсклі».

Головним арбітром поєдинку призначено київського арбітра Миколу Кривоносова, для якого це буде лише 5-й матч у Прем’єр-лізі. Кривоносов вперше виведе «Карпати» на поле, а «Ворскла» при ньому раніше провела одну гру, програвши у цьому чемпіонаті в гостях «Дніпру». Щодо круглих цифр навколо матчу, то 110-й матч у Прем’єр-лізі на посаді головного тренера «Ворскли» проведе Василь Сачко, а для білоруського керманича «Карпат» це буде лише 20-а гра.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Боровик, Матвиенко, Лобай, Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Чачуа, Клец, Ксенз, Худобяк, Гладкий

«Ворскла»: Шуст, Сапай, Чижов, Сакив, Пердута, Ткачук, Д. Кравченко, Шарпар, Мякушко, Ребенок, Хлебас

Дисквалификации: Вербный, Грисьо («Карпаты») – Чеснаков («Ворскла»)

Котировки букмекеров:

На победу «Карпат» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.04. На победу «Ворсклы» – 3.78. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan

21 мая, воскресенье