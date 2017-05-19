ЛУЧЕСКУ: Титулы выигрываются не только на поле, но и за его пределами

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу принес извинения журналистам за свое высказывание после игры с «Краснодаром», а также объяснил свои слова в адрес президента РФС Виталия Мутко.



– В первую очередь, я бы хотел извиниться за инцидент, произошедший после предыдущей пресс-конференции. Ни в коем случае это не было адресовано тем журналистам, которые сейчас стоят вместе с нами на поле. У меня всегда, где бы я ни работал, были невероятно хорошие отношения с журналистами, не было никаких проблем. Здесь была группа людей, которые с самого начала пребывания меня в Петербурге относились ко мне с предвзятостью, поэтому были такие моменты. Сорок лет работаю тренером без пауз. Не думаю, что в Европе еще есть такие специалисты, – сказал Луческу. – У меня не было таких инцидентов. Моя жизнь всегда полностью связана именно с футболом. Мой опыт, наверное, позволяет иногда высказываться, анализировать моменты, происходящие в футбольной жизни. И если я о чем-то говорю, то делаю это аргументированно, а не просто так. Хотелось бы, чтобы те люди, которые задают вопросы и атакуют меня, сначала анализировали ситуацию и те слова, которые были сказаны, а потом меня спрашивали о чем-то. Нет журналистов, которые могут закрыть мне рот и не позволить высказывать какие-то мнения или обсуждать решения других людей. Мы находимся в демократической стране.



Как пример, если президент федерации, я с уважением отношусь к нему, имеет какие-то административные полномочия, то и я имею спортивные полномочия и отвечаю за результат. Я защищаю свою труд, труд своих игроков. Я отталкиваюсь от идеи, что кто знает и может, тот делает, тот, кто знает и не умеет делать, он дает совет, а кто не знает и не умеет, он только ругается, больше ничего не делает. И если я кому-то что-то отвечаю и что-то говорю, то я все анализирую и читаю. Я хорошо читаю на русском языке, знаю все-все, что пишется о «Зените», обо мне и о команде. Знаю, как выигрываются чемпионаты. Неоднократно их выигрывал.



Как пример, почему я коснулся президента федерации. Это было интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4 марта. И самый лучший трансфер, как он сказал, – это трансфер президента федерации. Он за свою карьеру не видел, чтобы президент федерации так защищал одну команду. Это было сказано в интервью. Проанализировав эти слова, я высказал свое мнение о том, что в трех сложных моментах он взял сторону одной команды. Получилось так, что это было сделано против «Зенита». Я проанализировал – до игры со «Спартаком», пока не было этого скандального момента, которые все разбирали три недели, мы выигрывали у всех – у «Рубина», у «Амкара», у «Арсенала». Не было никаких проблем с судейством, никто ничего не говорил об этом. Если вспоминать, как это происходило дальше, то в кубковой игре был удален Михаил Кержаков и все видели на повторе, что никакого удаления не было. Это опять заставило задуматься и анализировать. Естественно, вылетели из кубка и началось давление на команду. Мы не смогли завоевать один из титулов, задача выиграть который ставилась. Если говорить о поле, на котором мы играли, я об этом заявлял не после матчей, а до, когда мы тестировали газон. Я говорил, что на таком поле играть в футбол очень сложно. Так и получилось. Мы вернулись на «Петровский», создали очень много моментов и встреча могла завершиться крупной победой. Я всего лишь высказал свое мнение. Может быть, чересчур эмоционально, но я его аргументировал. Может быть, если я кого-то обидел, то я прошу прощения у этих людей. Вся ответственность за негативные результаты – на моей совести. Все положительное, что было в этом сезоне, – это заслуга наших футболистов.



Титулы не выигрываются только на футбольном поле – они выигрываются за его пределами. Наверное, и вы хорошо это знаете. При всем уважении к «Спартаку» я могу подтвердить свои слова о том, что они заслужили чемпионство, я поздравляю их. Там есть два футболиста, которых я люблю и уважаю. Наверное, они и у меня многое взяли, – это Луис Адриано и Фернандо. Очень печально, что агент Шатова и друг «Спартака» или кто он, Трабукки, создал определенные проблемы с одним из наших игроков. Этого тоже никогда не было.