Шепелев вошел в четверку самых молодых динамовцев в финале Кубка

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев в матче с «Шахтером» впервые принимал участие в финале Кубка Украины.
После почти девятилетнего перерыва Шепелев вошел в четверку самых молодых динамовцев, принимавших участие в кубковых финалах страны.
САМЫЕ МОЛОДЫЕ ИГРОКИ «ДИНАМО» В ФИНАЛАХ КУБКА УКРАИНЫ
Возраст Дата Игрок Соперник Счет
18 лет 338 дней 07.05.2008 Артем КРАВЕЦ Шахтер 0:2
18 лет 361 день 30.05.1993 Сергей РЕБРОВ Карпаты 2:1
19 лет 248 дней 26.05.1996 Андрей ШЕВЧЕНКО Нива В 2:0
19 лет 351 день 17.05.2017 Владимир ШЕПЕЛЕВ Шахтер 0:1
20 лет 93 дня 31.05.1998 Каха КАЛАДЗЕ ЦСКА 2:1
20 лет 135 дней 30.05.1993 Василий КАРДАШ Карпаты 2:1
20 лет 170 дней 30.05.1993 Андрей ГУСИН Карпаты 2:1
20 лет 206 дней 29.05.2005 Атианда ЮССУФ Шахтер 1:0
20 лет 342 дня 26.05.2002 Тибериу ГИОАНЕ Шахтер 2:3
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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