Венгер объявит о будущем после финала Кубка Англии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что примет решение о своем будущем на «Эмирейтс» после финала Кубка Англии с «Челси». Как известно, Венгер до сих пор не определился со своим дальнейшим пребыванием в клубе, хотя срок его действующего контракта истекает уже по окончании сезона.

Высока вероятность, что впервые под руководством Арсена «канониры» пролетят мимо Лиги Чемпионов. Этот фактор может оказать решающее влияние на решение француза, но пока тренер не сказал своего последнего слова.

«Да, матч против «Эвертона» будет для меня последней игрой на «Эмирейтс» в этом сезоне. Я не могу сказать, будет ли это вообще моя последняя игра на «Эмирейтс». Сразу после финала Кубка Англии состоится заседание совета директоров, и, конечно, я буду там присутствовать».

«Обычно на таких встречах обсуждается множество аспектов работы футбольного клуба. Одно из них, разумеется, будущее главного тренера тренера и игроков, чьи контракты истекают в ближайшее время», - цитирует Венгера Daily Mirror.