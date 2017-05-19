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Артем ДОВБИК: «Интерес Шахтера? Впервые слышу»

Нападающий «Днепра» летом сменит команду

  • 19.05.2017 13:03
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

Тучи над Днепром сгущаются каждый день. Все идет к тому, что команда будет выступать во второй лиге. Каким образом она туда заявится, пока непонятно, но совершенно очевидно, что ряд игроков синих покинут коллектив. Один из них — нападающий Артем Довбык. Стало известно, что интерес к его персоне проявляет чемпион страны — Шахтер. Горняки якобы готовы подписать с ним контракт, а потом отдать куда-то в аренду.

За комментарием мы обратились к самому Довбыку. «Шахтер? Я впервые слышу о том, что этот клуб мной интересуется, — сказал 19-летний форвард. — Но перспектива выступления во втором дивизионе меня не особо прельщает. Хочу играть в Премьер-лиге». После этого мы связались с агентом футболиста — Алексеем Люндовским, который не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. «За ним пристально следят не только украинские клубы, но и зарубежные», — не называя имен, сказал менеджер.

Источник — zbirna.com

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