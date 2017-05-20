Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
30-й тур
Сталь Каменское
:
Днепр Дн
20.05.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Сталь – Днепр. Анонс

Днепровское дерби: когда еще будет следующее, кто же это знает...

  • 20.05.2017 09:08
  • 427 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcdnipro.ua
© fcdnipro.ua
За два дня до заключительного в сезоне днепровского дерби информационное пространство взорвала новость, которая, наверняка, болезненная для многочисленных фанатов «Днепра», но, с другой стороны, все-таки какая-то ясность предпочтительнее, чем пребывание в течение длительного последнего времени в неведении, какая же судьба ждет команду в её нынешнем виде. Впрочем, абсолютной эту ясность назвать нельзя, и хотелось бы услышать заявления или комментарии официальных представителей команды. Но, как это часто у нас бывает в футболе, как раз от тех, кто уполномочен давать комментарии, их можно ждать в самую последнюю очередь.
 
Если же возвратиться ближе к самому футболу и текущей турнирной таблице, то неделей ранее «Днепр» проиграл, пожалуй, самый главный матч, который был у команды во второй части чемпионата. Матч, в котором днепряне более всего желали победы, но который был проигран самым обидным образом. То, что произошло на «Днепр-Арене» в игре команды Дмитрия Михайленко с «Карпатами», сопоставимо разве что с тем, что имело место в еще одном матче нынешнего чемпионата, когда «Ворскла», выигрывая у «Олимпика» 2:0, тоже за очень короткое время пропустила три мяча и проиграла. Та осечка оказалась для «ворсклян» судьбоносной, поскольку вычеркнула их из числа претендентов на шестерку. Так, собственно, и в случае с «Днепром» – после поражения от прямого конкурента теперь уйти из зоны вылета будет крайне сложно, если не невозможно.
 
За то время, пока «Днепром» руководит Дмитрий Михайленко, таких досадных осечек у команды еще не случалось, и это тоже опыт в копилку футболистов. Но каким-то сильным потрясением для них эта ситуация стать не должна. Благодаря усилиям тренерского штаба, днепряне давно уже играют, абстрагировавшись от не самых приятных внешних обстоятельств, и каждый из ребят играет на то, чтобы доказать футбольную состоятельность и себе, и болельщикам. У кого получается лучше, у кого-то – хуже, но за этот год многие из нас успели открыть новые имена, которые мы бы узнали нескоро, или вообще бы не узнали, не будь в истории «Днепра» такого вот сезона, каким был сезон-16/17.
 
Кстати, тур назад «Днепр» проводил матч против «Карпат», с которым в сезоне трижды сыграл вничью. Ровно такая же ситуация и перед матчем со «Сталью»! В первой части чемпионата «днепряне» и «сталевары» дважды сыграли 1:1, а в матче, который был в середине апреля на «Днепр-Арене», так ничего друг другу и не забили. Так что, «Днепр» имеет преимущество в пяти матчах, сыгранных в Премьер-лиге, над «Сталью» лишь за счет двух побед, одержанных в прошлом сезоне с общим счетом 8:0.
 
Возможно, перед началом второй части чемпионата у подопечных Леонида Кучука не было какого-то турнирного интереса, но теперь, когда команда за три тура до финиша единолично идет седьмой, то почему бы в соперничестве с «Ворсклой» не попытаться сохранить занимаемое место. Дивидендов от этого никаких, но зато в отпуск, который уже вот-вот, можно будет уйти с хорошим настроением. Если же такая цель «сталеваров» привлекает, то тогда на два ближайших матча задача только одна – две победы, чтобы перед очным матчем, который будет в 32-м туре, по-прежнему быть выше полтавчан.
 
Четыре победы и ничья в семи матчах, которые есть у «Стали», это лучший показатель среди команд второй шестерки. Но, безусловно, игровых проблем у команды еще предостаточно, и главная из них – низкая результативность, которая у «сталеваров» уступает и «Карпатам», и «Ворскле», и даже своему сегодняшнему сопернику «Днепру». Настоящий парад нереализации можно было видеть в матче против «Волыни». Более десяти голевых моментов насчитал в этой игре Леонид Кучук, но мяч Романа Дебелко, забитый еще до того, как лучане остались вдесятером, так и остался единственным. «Когда столько создаешь, нужно реализовывать», – резюмировал наставник «сталеваров», и что здесь еще можно добавить?
 
Киевский арбитр Евгений Арановский проведет сегодня 84-й матч в Премьер-лиге, и обе команды имеют при его арбитраже положительный баланс. «Сталь» в четырех играх два раза выиграла и по разу сыграла вничью и проиграла, мячи 6:3. «Днепр» в половине из 16-ти матчей добился победы, в шести играх Арановским фиксировалась ничья, и только в двух поражения, мячи 28:14.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 
Ориентировочные составы:
 
«Сталь»: Бандура, Кравченко, Стаменкович, Шабанов, Пашаев, Леандро, Г. Малакян, Карасюк, Э. Малакян, Васин, Карикари
 
«Днепр»: Лунин, Влад, Полевой, Лопырёнок, Кожушко, Кочергин, Довбик, Чеберко, Чеберячко, Вакулко, Костышин  
 
Дисквалифицированные: Каленчук (оба – «Сталь») – Адамюк, Лунев (оба – «Днепр») 
 
Котировки букмекеров:
На победу «Стали» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.50. На победу «Днепра» – 3.03. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.
20 мая, суббота
«Сталь»  «Днепр»
Днепр. Стадион «Метеор». 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
 Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
 Прогноз Sport.ua – 2:1

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

С каким счетом завершится матч «Сталь» – «Днепр»?
  • 100% (1)
    1. 0:1
  • 0% (0)
    2. Другой вариант
  • 0% (0)
    3. 3:3
  • 0% (0)
    4. 3:2
  • 0% (0)
    5. 3:1
  • 0% (0)
    6. 3:0
  • 0% (0)
    7. 2:3
  • 0% (0)
    8. 2:2
  • 0% (0)
    9. 2:1
  • 0% (0)
    10. 2:0
  • 0% (0)
    11. 1:3
  • 0% (0)
    12. 1:2
  • 0% (0)
    13. 1:1
  • 0% (0)
    14. 1:0
  • 0% (0)
    15. 0:3
  • 0% (0)
    16. 0:2
  • 0% (0)
    17. 0:0
Проголосовали — 1 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.