Сталь – Днепр. Анонс

За два дня до заключительного в сезоне днепровского дерби информационное пространство взорвала новость, которая, наверняка, болезненная для многочисленных фанатов «Днепра», но, с другой стороны, все-таки какая-то ясность предпочтительнее, чем пребывание в течение длительного последнего времени в неведении, какая же судьба ждет команду в её нынешнем виде. Впрочем, абсолютной эту ясность назвать нельзя, и хотелось бы услышать заявления или комментарии официальных представителей команды. Но, как это часто у нас бывает в футболе, как раз от тех, кто уполномочен давать комментарии, их можно ждать в самую последнюю очередь.

Если же возвратиться ближе к самому футболу и текущей турнирной таблице, то неделей ранее «Днепр» проиграл, пожалуй, самый главный матч, который был у команды во второй части чемпионата. Матч, в котором днепряне более всего желали победы, но который был проигран самым обидным образом. То, что произошло на «Днепр-Арене» в игре команды Дмитрия Михайленко с «Карпатами», сопоставимо разве что с тем, что имело место в еще одном матче нынешнего чемпионата, когда «Ворскла», выигрывая у «Олимпика» 2:0, тоже за очень короткое время пропустила три мяча и проиграла. Та осечка оказалась для «ворсклян» судьбоносной, поскольку вычеркнула их из числа претендентов на шестерку. Так, собственно, и в случае с «Днепром» – после поражения от прямого конкурента теперь уйти из зоны вылета будет крайне сложно, если не невозможно.

За то время, пока «Днепром» руководит Дмитрий Михайленко, таких досадных осечек у команды еще не случалось, и это тоже опыт в копилку футболистов. Но каким-то сильным потрясением для них эта ситуация стать не должна. Благодаря усилиям тренерского штаба, днепряне давно уже играют, абстрагировавшись от не самых приятных внешних обстоятельств, и каждый из ребят играет на то, чтобы доказать футбольную состоятельность и себе, и болельщикам. У кого получается лучше, у кого-то – хуже, но за этот год многие из нас успели открыть новые имена, которые мы бы узнали нескоро, или вообще бы не узнали, не будь в истории «Днепра» такого вот сезона, каким был сезон-16/17.

Кстати, тур назад «Днепр» проводил матч против «Карпат», с которым в сезоне трижды сыграл вничью. Ровно такая же ситуация и перед матчем со «Сталью»! В первой части чемпионата «днепряне» и «сталевары» дважды сыграли 1:1, а в матче, который был в середине апреля на «Днепр-Арене», так ничего друг другу и не забили. Так что, «Днепр» имеет преимущество в пяти матчах, сыгранных в Премьер-лиге, над «Сталью» лишь за счет двух побед, одержанных в прошлом сезоне с общим счетом 8:0.

Возможно, перед началом второй части чемпионата у подопечных Леонида Кучука не было какого-то турнирного интереса, но теперь, когда команда за три тура до финиша единолично идет седьмой, то почему бы в соперничестве с «Ворсклой» не попытаться сохранить занимаемое место. Дивидендов от этого никаких, но зато в отпуск, который уже вот-вот, можно будет уйти с хорошим настроением. Если же такая цель «сталеваров» привлекает, то тогда на два ближайших матча задача только одна – две победы, чтобы перед очным матчем, который будет в 32-м туре, по-прежнему быть выше полтавчан.

Четыре победы и ничья в семи матчах, которые есть у «Стали», это лучший показатель среди команд второй шестерки. Но, безусловно, игровых проблем у команды еще предостаточно, и главная из них – низкая результативность, которая у «сталеваров» уступает и «Карпатам», и «Ворскле», и даже своему сегодняшнему сопернику «Днепру». Настоящий парад нереализации можно было видеть в матче против «Волыни». Более десяти голевых моментов насчитал в этой игре Леонид Кучук, но мяч Романа Дебелко, забитый еще до того, как лучане остались вдесятером, так и остался единственным. «Когда столько создаешь, нужно реализовывать», – резюмировал наставник «сталеваров», и что здесь еще можно добавить?

Киевский арбитр Евгений Арановский проведет сегодня 84-й матч в Премьер-лиге, и обе команды имеют при его арбитраже положительный баланс. «Сталь» в четырех играх два раза выиграла и по разу сыграла вничью и проиграла, мячи 6:3. «Днепр» в половине из 16-ти матчей добился победы, в шести играх Арановским фиксировалась ничья, и только в двух поражения, мячи 28:14.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Сталь»: Бандура, Кравченко, Стаменкович, Шабанов, Пашаев, Леандро, Г. Малакян, Карасюк, Э. Малакян, Васин, Карикари

«Днепр»: Лунин, Влад, Полевой, Лопырёнок, Кожушко, Кочергин, Довбик, Чеберко, Чеберячко, Вакулко, Костышин

Дисквалифицированные: Каленчук (оба – «Сталь») – Адамюк, Лунев (оба – «Днепр»)

Котировки букмекеров:

На победу «Стали» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.50. На победу «Днепра» – 3.03. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan

20 мая, суббота