Бавария вошла в Книгу рекордов Гиннеса

«Не так часто получаешь подобные награды. Для меня это впервые, а вот трофеев у меня побольше», — пошутил Филипп Лам, который вместе с Томасом Мюллером получал награду.
В Книгу Гиннеса «Баварию» внесли за уникальное достижение: 16 побед домашних побед подряд в Лиге чемпионов, что ранее не удавалось никому.
Поход за рекордом «Бавария» начала еще 17 сентября 2014 года с победы над «Манчестер Сити» (1:0 ), а непосредственно рекорд зафиксировали 15 февраля 2017 года. Тогда мюнхенцы обыграли лондонский «Арсенал» со счетом 5:1.
Источник — MatchDay
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