Бавария вошла в Книгу рекордов Гиннеса

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Швеция и Канада выходят в полуфинал ЧМ-2017 13:19 — yoba_sychev Да жаль, отличная команда. И чемп у них в стране топчик тоже.

Ростов обгоняет Краснодар и чествование чемпионов в столице 13:19 — lyashkosergey Думаю нужно запретить футбол и другие виды спорта, потому что в них играет страна агрессор. Ещё б...

Артем ФРАНКОВ: «Никакое чемпионство не собьет оскомину Шахтера» 13:15 — theeromario все верно, именно Київ! а про 3/4 пох на Шахтер - гон! я не удивлюсь если за ШАХТАР болеет больше... 13:02 — adekvatenko Мені насрати на те що ти пишеш ! Сам підтвердив мої слова про Києв та Львів ,що там і...

Дубль Теодорчика помог Андерлехту оформить чемпионство 13:12 — Amil Aliev В очередной раз можно сказать, что Динамо не умеет использовать таланты по назначению

Днепр прекращает существование 13:08 — alessandro13 Никогда не надо обращать внимание на заголовок статьи! Они почти всегда провокационные! 13:05 — Amil Aliev Удачи, надеюсь ситуация будет лучше, чем у металла