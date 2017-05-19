Шандор ВАРГА: «Не думаю, что Блохин еще будет тренировать»

По словам Варги, Блохин вряд ли когда-то вернется к тренерской деятельности.
— Почему Блохин три года без работы?
— Со здоровьем плохо. Еще в «Динамо» слег в больницу с микроинсультом. Последние полгода в тяжёлом состоянии руководил командой. Эта работа и для стопроцентно здорового человека тяжела, а для такого эмоционального, как Блохин, — тем более. Уже после отставки Олега я напомнил президенту «Динамо», что он тоже имел отношение к победе в Кубке. Игорь Суркис согласился и передал ему свою медаль. Может, и хорошо, что так сложилось. Умирать, как Лобановский, на скамейке, наверное, красивее, чем в постели, но кому это надо? Тем более когда у тебя новая семья, маленькие дети. Не думаю, что Олег когда-нибудь вернётся на тренерскую скамью. Здоровье дороже.
Источник — Чемпионат
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