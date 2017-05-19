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Шандор ВАРГА: «Не думаю, что Блохин еще будет тренировать»

Известный агент - о том, почему Олег Блохин не нашел работу после ухода из «Динамо»

  • 19.05.2017 12:20
  • 906 просмотров
  • 4 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua. Олег Блохин
© fcdynamo.kiev.ua. Олег Блохин

По словам Варги, Блохин вряд ли когда-то вернется к тренерской деятельности.

— Почему Блохин три года без работы?
— Со здоровьем плохо. Еще в «Динамо» слег в больницу с микроинсультом. Последние полгода в тяжёлом состоянии руководил командой. Эта работа и для стопроцентно здорового человека тяжела, а для такого эмоционального, как Блохин, — тем более. Уже после отставки Олега я напомнил президенту «Динамо», что он тоже имел отношение к победе в Кубке. Игорь Суркис согласился и передал ему свою медаль. Может, и хорошо, что так сложилось. Умирать, как Лобановский, на скамейке, наверное, красивее, чем в постели, но кому это надо? Тем более когда у тебя новая семья, маленькие дети. Не думаю, что Олег когда-нибудь вернётся на тренерскую скамью. Здоровье дороже.  

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    mafa12
      mafa12, 19.05.2017 12:34
    +1
    хороший был футболист.как тренер - чебурек...
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    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 19.05.2017 12:50
    +1
    Скажем так ,как тренер сборной он очень даже нормальный -минимум общения с журналистами минимум с футболистами,много аналитики,а в постоянном контакте с мажорами и алкашами как миля и алиев у многих здоровье подорвётся...
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    metallist_verder
    online
      metallist_verder, 19.05.2017 13:14
    0
    В сборной хорошо было
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    metallist_verder
    online
      metallist_verder, 19.05.2017 13:17
    0
    А то что у нас как говорил Лобановский материал ни к черту. Так умный человек и позорится не захочет. Маркевич он не двусмысленно заявил. только в нормальном проекте поработаю. А так не надо...
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