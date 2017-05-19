Шандор ВАРГА: «Шевченко хотел, чтобы я был его агентом»

Известный агент рассказал о том, как устраивал Лужного в «Арсенал» и почему отказался представлять интересы Андрея Шевченко.

— Как вы устраивали Лужного в «Арсенал»?

— Пикантный момент: «Динамо» с «Арсеналом» попали в одну группу Лиги чемпионов, и Олегу уже после подписания контракта надлежало три месяца доработать в Киеве, в том числе сыграть против будущей команды.

— Коллизия.

— А представь, что чувствовал Венгер, когда «Динамо» с Лужным обыграло его «Арсенал» и выбило из Лиги чемпионов! В том самом, памятном рейсе из Запорожья Лобановский сказал Суркису: «Может быть, мы и найдём такого правого защитника, как Лужный, но такого капитана – точно нет». Другой на его месте поберёгся бы – игра ничего не решает, чемпионы, у тебя контракт с «Арсеналом» в кармане. А Лужный при счёте 4:0 или 5:0 несётся по флангу и орёт: «Па-а-ас!».

— Слышал, что, будучи бойцом по натуре, Лужный скверно переносил физическую боль.

— Слушай, ты прав! Я вспомнил ситуацию: проходим медосмотр в «Арсенале». Анализ крови. И дедушка-врач никак не может найти у Лужного вену. Смотрю, Олег побелел, как будто в обморок сейчас грохнется. Мне сквозь зубы цедит: «Если бы это был наш Малюта, врач «Динамо», я бы его убил…».

— Из Киева Олег уезжал молчуном – двух слов не вытянешь. Англия его изменила?

— Он такой – молчун-работяга. Обижался, когда я ему встречи с журналистами устраивал. Увещевал его: «Олег, нужно. Это тоже своего рода шоу-бизнес. А всё, что делает пресса, — для публики. Твоё мнение, твои слова людям интересны». Он кривился: «Опять вы…». В этом смысле Олег не изменился.

— Казусы с ним в Лондоне случались?

— Первые две-три недели, когда он приехал в Лондон, я ходил на каждую тренировку «Арсенала» — с Арсеном пообщаться, занятия посмотреть. Команда была звёздная: Пети, Овермарс, Бергкамп. Сзади – считай, вся линия защиты английской сборной: Симэн, Диксон, Уинтербёрн, Киоун, Тони Адамс. Анри одновременно с Лужным пришёл в команду – долгое время в одной гостинице жили. Все по-английски говорят – только Олег чертыхается: «Тьфу, блин, ничего не понимаю!». Я ему: «Спокойно, всё будет нормально».

Одно время Лужный перестал попадать в состав, присел на лавку. Звонит: «Шандор, куда я, на…, попал?! Надо валить отсюда». Я говорю: «А ты посмотри налево, направо. Там лучший бомбардир чемпионата мира Шукер сидит. Там Овермарс, Кану, Бергкамп даже присаживается. Ты не в самой плохой компании сидишь! Это раз. А во-вторых, тебя «Динамо» списывало как ветерана, а здесь ты самый молодой и прогрессирующий защитник». Он задумался: а ведь правда, вся оборона – на два-три года старше. И успокоился.

— Не жалеете, что отказались представлять интересы Андрея Шевченко?

— Это уже легенда. В интервью для Rai 1 у Андрея спросили, кто представляет его интересы. Никто, говорит. Журналист недоверчиво на него глядит: как же так, обладатель «Золотого мяча» — и без агента? Шевченко пояснил: «Многие хотели со мной работать, но тот, с кем хотел работать я, — отказался». В то время у меня было довольно много игроков – человек 15, а Андрей просил, чтобы я переехал в Милан и занимался только им. Я не мог себе этого позволить.

— Не обиделся Шева?

— До сих пор дружим. Недавно встретились после матча «Шахтёр» — «Динамо», поужинали. Теперь иногда шучу по этому поводу: все агенты хвастаются своими клиентами, а я – звездой, которой отказал.