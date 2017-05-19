Джанні Інфантіно привітав Шахтар із 10-м чемпіонством

Президент ФІФА Джанні Інфантіно надіслав президенту ФФУ Андрію Павелку лист з привітанням для ФК «Шахтар». Керівник Міжнародної футбольної федерації вітає гірників з перемогою в Чемпіонаті України сезону 2016/2017 та дякує національній асоціації за зусилля, спрямовані на популяризацію футболу.
«Шановний пане Президент, ФК Шахтар Донецьк став чемпіоном України сезону 2016/2017. Для мене велике задоволення привітати команду з 10-м чемпіонством! Цей титул є результатом наполегливості всієї команди, тому, я хочу привітати всіх гравців, тренера, адміністрацію, весь технічний та медичний персонал, а також всіх фанатів з цим великим досягненням. Від імені всієї футбольної спільноти, я хотів би подякувати ФК Шахтар Донецьк та вашій асоціації за допомогу у поширенні позитивного посилу у футболі», - йдеться у листі Джанні Інфантіно.
Источник — Федерация футбола Украины
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