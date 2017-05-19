Джанні Інфантіно привітав Шахтар із 10-м чемпіонством

Да жаль, отличная команда. И чемп у них в стране топчик тоже.

Думаю нужно запретить футбол и другие виды спорта, потому что в них играет страна агрессор. Ещё б...

А то что у нас как говорил Лобановский материал ни к черту. Так умный человек и позорится не захо...

все верно, именно Київ! а про 3/4 пох на Шахтер - гон! я не удивлюсь если за ШАХТАР болеет больше...

Мені насрати на те що ти пишеш ! Сам підтвердив мої слова про Києв та Львів ,що там і...