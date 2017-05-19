Юнайтед готовится к расставанию с Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» все больше обеспокоен возможным расставанием с голкипером Давидом Де Хеа и вынужден рассматривать варианты на замену своему первому номеру. На текущей неделе Жозе Моуриньо подтвердил, что Де Хеа уже сыграл свой последний матч в этом сезоне. Одновременно главный тренер «красных дьяволов» выразил надежду, что Давид останется на «Олд Траффорд».

Однако сам испанец продолжает упорно хранить молчание насчет своего будущего, и это порождает опасения, что Де Хеа вновь попытается уйти в «Реал», как и два года назад.

По информации ESPN, в сложившейся ситуации «Юнайтед» активизировал свой интерес к голкиперу «Атлетико» Яну Облаку как к потенциальной замене Давиду. В последние недели скауты «дьяволов» регулярно просматривают 24-летнего словенца.

Еще одной потенциальной целью «Юнайтед» называется юный Джанлуджи Доннарумма из «Милана». А Manchester Evening News добавляет, что «дьяволы» также заинтересованы в 23-летнем голкипере «Бенфики» Эдерсоне, которого ранее сватали в «Манчестер Сити».