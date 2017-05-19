Юлія СВІТЛИЧНА: «ФФУ розвиває футбол в регіонах»

Голова Харківської ОДА Юлія Світлична поділилась враженнями від організації фінального матчу на Кубок України в Харкові та прокоментувала обрання Андрія Павелка до дисциплінарного комітету ФІФА.



«Проведення великого футболу в Харкові – це складна організаційна робота, яка вимагає серйозної підготовки. Можу сказати, що раніше ФФУ не робила стільки для розвитку футболу в Харкові й розвитку харківського футболу, як зараз. Цю роботу ми проводимо разом, і я вдячна Федерації футболу за співпрацю.



Впевнена, що ми знаходимося лише на початку нашого шляху. Мене не дивують нові досягнення федерації під керівництвом Андрія Павелка. Знаю, як він може організувати навколо себе людей, як вміє згуртувати і вдихає нове життя у футбол, підтримуючи розвиток регіонів.



Дуже рада, що президент ФФУ обраний до дисциплінарного комітету ФІФА і сподіваюсь, що це далеко не остання його міжнародна кар’єрна сходинка. Тепер в нього буде можливість представляти Україну вже на найвищому рівні.



Працювати з ним дуже легко. Разом з президентом ФФУ ми організовуємо масштабні заходи європейського рівня. Сподіваюсь, що в подальшому ми будемо частіше проводити важливі матчі на території Харківської області, чим, безумовно, будемо розвивати весь наш футбол».