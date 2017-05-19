Андрей БИБА: «Маслов пришел уже в сформировавшуюся команду»

В дни, когда киевское Динамо отмечало 90-летний юбилей, у нас возникла идея составить сборную столичного ФК всех времен. За помощью в ее реализации мы отправились в офис киевлян, дабы посоветоваться по такому случаю с легендарными представителями бело-синих — Андреем Бибой и Владимиром Мунтяном. Оба, к счастью, продолжают работать на благо родного клуба.

Когда мы с порога объявили о цели визита, Андрей Андреевич и Владимир Федорович наотрез отказались участвовать в нашем благородном, как нам казалось, деле. «Ребята, вы взялись за решение нереальной задачи, — услышали мы от ветеранов. — За все годы в столичном клубе было столько, без преувеличения, выдающихся игроков, что ограничиться составом в 11 человек просто невозможно. Не в обиду, к примеру, Жене Хачериди, но когда мы увидели, что он лидирует в одном из опросов в Интернете на звание лучшего защитника Динамо всех времен, это вызвало улыбку».

«Вот, к примеру, кто из нынешнего поколения болельщиков знает, как играл защитник Виталий Голубев? — спросил Андрей Андреевич, с которым мы продолжили разговор. — А это был просто уникальный игрок! Для защитника он обладал феноменальной техникой работы с мячом, не говоря уже о блестящем исполнении своих непосредственных обязанностей. А кто помнит Петра Дементьева? Пеку, как его называли, который играл в Киеве сразу после войны? Говорят, блестящий был нападающий…

Вот мы как-то в шутку тоже пытались составить сборную киевского Динамо всех времен. На вооружение взяли простой способ. Семь футболистов клуба признавались лучшими игроками СССР, три воспитанника завоевывали Золотой мяч. И уже имеем девять человек (Блохин присутствует в обоих списках. — Прим.авт.)! А сколько еще мастеров из Динамо не получали такого признания?»

Пришлось нам поменять первоначальные планы. Учитывая, что первым из киевского клуба лучшим в СССР был признан как раз Андрей Биба, мы не могли не вспомнить о том периоде, когда ковалась слава самого титулованного ФК страны.

Напомним только, что приз этот стали вручать с 1964 года. В 1963-м Лев Яшин стал первым и пока последним вратарем, который получил Золотой мяч лучшего в Европе. А в стране тотальной общественной собственности индивидуальных футбольных наград не было. Вот с 1964 года в еженедельнике Футбол и решили опрашивать журналистов и определять лучшего игрока года в Союзе. Последний раз подобный приз был вручен в 1991-м.

Капитан Динамо Андрей БИБА был признан лучшим в СССР в 1966 году, когда киевляне завоевали свой второй чемпионский титул. К слову, вторым в реестре стал как раз Лев Яшин. Потом лучшими игроками по итогам года становились такие представители клуба из столицы Украины: Владимир Мунтян (1969), Евгений Рудаков (1971), Олег Блохин (1973, 1974, 1975), Анатолий Демьяненко (1985), Александр Заваров (1986) и Алексей Михайличенко (1991).

— В Динамо вы выступали под руководством трех знаменитых наставников — Олега Ошенкова, Вячеслава Соловьева и Виктора Маслова. Что ни имя, то эпоха…

— Ошенкову я благодарен, что пригласил меня в коллектив! Коренной ленинградец, Олег Александрович был сторонником силового футбола, больше всего в игроке ценил физическую выносливость. Жаль, под его руководством довелось поиграть недолго.

Соловьев был московским интеллигентом. Он возглавил Динамо в 34 года, всегда был подтянутым, красиво одевался, ходил с тростью. Эту интеллигентность он хотел привить и нам. Имидж футболиста киевского Динамо изменился во всем — начиная с одежды и заканчивая тем, что Вячеслав Дмитриевич говорил нам, мол, негоже динамовцам по статусу ходить по улицам пешком. Мы начали приобретать автомобили. А наличие авто меняет поведение в быту. Ты уже сто раз подумаешь про сто грамм — нужно ли их употреблять. Чего скрывать, в ту пору с нашим братом такое случалось… И футбол Соловьев приветствовал соответствующий — зрелищный, техничный, красивую игру в пас.

К тому времени, когда пришел Маслов, в Динамо уже была сформированная команда с отлаженными игровыми связями. Новому тренеру оставалось лишь наладить более жесткую дисциплину. И Виктор Александрович стал для нас не просто тренером, а вторым отцом, или Дедом, как его называли. Маслов — выходец из простой семьи. У него не было высшего образования, но он подкупал своей добротой, непосредственностью, умением общаться с людьми. Любили его в первую очередь как человека, а уже потом — как тренера.

Мне он говорил: «Я тебе разрешаю на поле все!» На короткой предматчевой установке можно было услышать: «Вы должны быть сегодня сильными, как львы, быстрыми, как лани, и ловкими, как пантеры!» Незамысловатые слова, но они нас очень сильно мотивировали на футбольную борьбу. Под руководством Маслова мы три раза подряд выигрывали чемпионат СССР, а могли и пять — в 1965-м и 1969 годах становились вторыми.