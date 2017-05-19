Юнес БЕЛАНДА: «Динамо хочет продать меня»

Марокканский полузащитник «Ниццы» Юнес Бел анда подтвердил, что он возвращается в «Динамо», которому принадлежит его контракт, а также поведал, что хочет сменить команду.

- Было очень приятно выступать за «Ниццу». Я понимаю, что у клуба есть определенный бюджет, к тому же им нужно платить мне зарплату. Но сейчас это все несерьезно. Я возвращаюсь в «Динамо».

Я больше не хочу переходить куда-то на правах аренды, а хочу подписать полноценный контракт с каким-то клубом. «Динамо» так же хочет продать меня, чтобы отбить хоть какие-то потраченные деньги. Поэтому я думаю, что до августа мы все решим. Остаться в «Динамо»? Я не думаю, что буду там играть в следующем сезоне.

Вернуться в Германию, где я играл за «Шальке»? Есть желание вернуться в Бундеслигу, ведь я люблю этот чемпионат. У нас будет возможность во время трансферного окна поискать там варианты для продолжения карьеры.

Лига 1? Конечно, это тоже вариант для меня. Но только в том случае, если найдется клуб, готовый выкупить мой контракт. Не думаю, что есть много команд, готовых это сделать, - цитирует Беланда RMC.