Шандор ВАРГА: «Трансфер Реброва был самым сложным в моей практике»

Шандор Варга рассказал о трансфере Сергея Реброва на Туманный Альбион.
— Трансфер Реброва – самый сложный в вашей практике?
— Пожалуй. Сложность заключалась в цене. С одной стороны – Григорий Суркис, с другой сэр Алан Шугар, прижимистый, как настоящий еврей (недаром он у королевы Англии советником по финансовым вопросам состоял). Условия Реброва согласовали за пять минут. По трансферной стоимости торговались долго. Начали с пяти миллионов фунтов – дошли до десяти. И застопорились.
«Динамо» стоит на 12, Шугар наотрез отказывается повышать предложение. Ребров, смотрю, нервничает: контракт под угрозой срыва. Тренер Грэм расстроен. Я с Григорием ещё раз переговорил. Он немного смягчил позицию: миллион добавит – и по рукам. Но как из Шугара этот миллион выбить?
— Действительно — как?
— Меня осенило! «Сэр Алан, — говорю, — какого лешего мы обсуждаем ценник, если он на товаре указан!». И сую ему снимок Реброва с 11-м номером на майке. Что ты думаешь? Сработало! По меркам 2000 года 11 миллионов фунтов были фантастическими деньгами.
Источник — Чемпионат
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.