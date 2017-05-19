Шандор ВАРГА: «Трансфер Реброва был самым сложным в моей практике»

Шандор Варга рассказал о трансфере Сергея Реброва на Туманный Альбион.

— Трансфер Реброва – самый сложный в вашей практике?

— Пожалуй. Сложность заключалась в цене. С одной стороны – Григорий Суркис, с другой сэр Алан Шугар, прижимистый, как настоящий еврей (недаром он у королевы Англии советником по финансовым вопросам состоял). Условия Реброва согласовали за пять минут. По трансферной стоимости торговались долго. Начали с пяти миллионов фунтов – дошли до десяти. И застопорились.

«Динамо» стоит на 12, Шугар наотрез отказывается повышать предложение. Ребров, смотрю, нервничает: контракт под угрозой срыва. Тренер Грэм расстроен. Я с Григорием ещё раз переговорил. Он немного смягчил позицию: миллион добавит – и по рукам. Но как из Шугара этот миллион выбить?

— Действительно — как?

— Меня осенило! «Сэр Алан, — говорю, — какого лешего мы обсуждаем ценник, если он на товаре указан!». И сую ему снимок Реброва с 11-м номером на майке. Что ты думаешь? Сработало! По меркам 2000 года 11 миллионов фунтов были фантастическими деньгами.