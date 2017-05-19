Самолет с Шапекоэнсе совершил экстренную посадку в Бразилии

После встречи группового этапа Кубка Либертадорес между «Ланусом» и «Шапекоэнсе» (1:2) самолёт с бразильской командой по пути домой был вынужден совершить экстренную посадку в Порту-Алегри.
Как сообщает The Sun, решение вызвано из-за неготовности аэропорта Шапеко принять борт. В итоге из Порту-Алегри «Шапекоэнсе» поехал в свой город на автобусе.
29 ноября прошлого года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел на территории Колумбии катастрофу, в результате которой погиб 71 человек. В числе выживших остались лишь трое футболистов.
Источник — Euro-football
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