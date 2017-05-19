Самолет с Шапекоэнсе совершил экстренную посадку в Бразилии

скреативил, ничего не скажешь...а вообще, быть посредником в торгах между двумя жидами - неблагод...

Конечно, стрёмно! А ты хоть копейку из своих потратил на свой любимый Металлист?! То-то же!

Финал был ясен! Как тока Беню отлучили от кормушки(Нефтегаз Украины)-сразу финансирование ДД зако...

ось такі вони жиди