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Самолет с Шапекоэнсе совершил экстренную посадку в Бразилии

В этот раз обошлось без трагедии

  • 19.05.2017 11:17
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После встречи группового этапа Кубка Либертадорес между «Ланусом» и «Шапекоэнсе» (1:2) самолёт с бразильской командой по пути домой был вынужден совершить экстренную посадку в Порту-Алегри.

Как сообщает The Sun, решение вызвано из-за неготовности аэропорта Шапеко принять борт. В итоге из Порту-Алегри «Шапекоэнсе» поехал в свой город на автобусе.

29 ноября прошлого года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел на территории Колумбии катастрофу, в результате которой погиб 71 человек. В числе выживших остались лишь трое футболистов.

Источник — Euro-football

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