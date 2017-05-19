Директор Милана: Мы строим конкурентоспособный клуб

Исполнительный директор Милана Марко Фассоне после встречи с владельцами клуба рассказал о дальнейших планах.



«Я имел удовольствие провести встречу с клубными акционерами. Было приятно поделиться с ними идеями относительно нашего проекта. Инвестиции, которые пойдут на развитие футбольного сектора, будут иметь немаловажное значение, поскольку команда должна быть усилена. Мы пытаемся создать конкурентоспособный клуб.



Желание новых инвесторов заключается в том, чтобы быть сильными и на поле, и с точки зрения экономики, что не так просто сделать в Италии. Мы надеемся, что в течение трех лет сумеем достичь этой цели. Впереди еще один год финансовых жертв, другими словами еще один год, который будет завершен с отрицательным балансом, однако, он может привести к немедленным результатам.



Я заверил акционеров, что существует всем понятный лимит, поэтому данный вопрос необходимо тщательно контролировать. Мы знаем, как УЕФА проверяет доходы клубов на предмет финансового правила честной игры.



Стадион? План заключается в том, чтобы оценить структурную модификацию. Мы намекнули на это во время встречи с мэром города, которая состоялась десять дней назад. В данный момент я не могу сказать о том, что «Сан-Сиро» не может быть развит в течение ближайших лет. Первый шаг – увеличение средней посещаемости, нужно возвращать болельщиков на трибуны. Это будет хорошим подспорьем как в спортивном, так и в экономическом плане».