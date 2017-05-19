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6 червня стартує XIV міжнародний турнір пам’яті Валерія Лобановського

З 6 по 8 червня у Києві проходитиме XIV міжнародний футбольний турнір пам’яті Валерія Лобановського

  • 19.05.2017 10:52
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ФФУ
© ФФУ
Разом із молодіжною збірною командою України (U-21) участь у змаганнях візьмуть її однолітки з Чорногорії, Фінляндії та Словенії, яка тріумфувала у цих змаганнях у 2015 році.
 
Урочисте відкриття турніру та церемонія покладання квітів до пам’ятника легендарному тренеру відбудеться вранці 6 червня.
 
Матчі чотирнадцятого за ліком Меморіалу Лобановського пройдуть у два дні. 6 квітня о 15:00 на стадіоні «Колос» у Борисполі Фінляндія зустрінеться зі Словенією, а о 18:00 на поле стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського вийдуть збірні України та Чорногорії.
 
8 червня відбудуться поєдинки за призові місця. У випадку перемоги українців у першій грі, фінал турніру розпочнеться о 18:00 на стадіоні «Динамо», а матч за третє місце – о 15:00 на «Колосі» у Борисполі. Якщо ж підопічним Олександра Головка не вдасться обіграти представників Балкан, то о тій же 18-й годині на «Динамо» відбудеться поєдинок за бронзові нагороди, а фінальний матч розпочнеться о 15:00 на бориспільському «Колосі».
 

Источник — Федерация футбола Украины

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