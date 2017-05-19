Решающие матчи для Реала и Барселоны, баски борются за еврокубки

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Очередной сезон Примеры подходит к своему логичному завершению – в этот уик-энд будут сыграны последние матчи сезона 2016/17. Интрига в чемпионате все еще жива – судьба чемпионства решится в грядущее воскресенье.

В заключительном туре мадридский «Атлетико» на своем поле примет баскский «Атлетик». Команда Симеоне уже на 100% гарантировала себе бронзовые медали чемпионата, в то время, как «Атлетику» предстоит решить свою судьбу на следующий еврокубковый сезон в 38-м туре. Баскские соседи «львов» - «Реал Сосьедад» дышит в спину команде Вальверде.

«Атлетику» стоит играть на победу, тем более что кадровые потери «Атлетико» и отсутствие турнирной мотивации к этому располагают. В воскресном матче за мадридский коллектив не сыграют дисквалифицированные Годин, Филипе, Варгас.

За тем, смогут ли баски обеспечить себе место в еврокубковой зоне – следите в воскресенье, в 17:45.

«Атлетико» Мадрид – «Атлетик» Бильбао

П1 - 2.04 Х - 3.54 П2 - 3.81

Стадион: «Висенте Кальдерон»

Один из матчей, где еще есть какая-то интрига – это противостояние галисийской «Сельты» и баскского «Реал Сосьедада». «Сельта» этот сезон провалила на всех фронтах, так что достойно провести заключительный матч сезона перед своими болельщиками – дело чести для галисийцев. С турнирной точки зрения «Сельта» при любом раскладе предстоящего матча не сможет подняться в первую часть турнирной таблицы, но и вылет галисийцам не грозит.

За шесть последних туров Примеры «кельты» не набрали ни одного очка. Это должно быть достаточной мотивацией для того, чтобы хотя бы в последнем туре на своем стадионе сыграть достойно.

В свою очередь, «Реал Сосьедад» все еще не утратил мотивации – баски борются за место в еврокубках. Без травмированных Мартинеса, Гуриди и дисквалифицированного Рауля Наваса предстоит сыграть «Ла Реалу». «Сельта» свой последний матч сезона проведет без Росси (травма) и Аспаса, Мальо (дисквалификация).

Что окажется сильнее – дело чести или турнирная мотивация, узнаем в воскресенье, в 17:45.

«Сельта» - «Реал Сосьедад»

П1 - 4.41 Х - 3.99 П2 - 1.79

Стадион: «Балаидос»



Параллельно состоятся заключительные игры этого сезона Примеры – «Барселона» примет у себя «Эйбар», мадридский «Реал» сыграет против «Малаги».

Что «Эйбар», что «Малага» -- на голову ниже своих воскресных соперников, к тому же, эти команды не имеют особой турнирной мотивации. И баски, и андалусийцы уже точно сыграют в следующем сезоне Примеры и ни при каких обстоятельствах не попадут в еврокубки.

О какой-либо мотивации для «Реала» и «Барселоны» даже не приходится говорить. В случае победы обеих команд – мадридский «Реал» станет чемпионом Испании. На неделе мадридцы разгромно обыграли «Сельту» в перенесенном матче 21-го тура Примеры, так что мадридцы опережают «Барселону» на три очка. «Барселона», безусловно, обязана выигрывать в матче 38-го тура, но и этого мало, чтобы получить чемпионство. «Реал» должен допустить осечку в игре против «Малаги». Это звучит несколько фантастично… Оступиться в игре против 11-й команды Примеры – возможно ли это в решающем матче сезона?

Но мы ведь знаем, что в футболе возможно все. Одна из самых интригующих развязок интриг Примеры в последние годы – в воскресенье, в 21:00.

«Барселона» - «Эйбар»

П1 - 1.07 Х - 14.5 П2 - 35

Стадион: «Камп Ноу»

«Малага» - «Реал» Мадрид Котировки БК «Олимп»: П1 - 9.5 Х - 7.01 П2 - 1.27 Стадион: «Ла Росаледа» Трансляция: Футбол 2

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Турнирная таблица:

Фото: lfp.es